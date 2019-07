Sebastián Gómez y sus claves para ganarle a Jaguares en Montería

Frente a Jaguares, Atlético Nacional buscará en conseguir la segunda victoria en la Liga II-2019. Uno de los jugadores que probablemente tenga minutos en cancha es Sebastián Gómez, el volante antioqueño quiere ser determinante en el esquema del técnico Juan Carlos Osorio.

“Tenemos un partido muy importante, hemos venido trabajando de la mejor manera, sabemos que el rival es difícil, el clima en Montería es complicado, pero nosotros debemos seguir plasmando la idea de juego y no darles armas a Jaguares para que nos ataque”, comentó Gómez.



En cuanto a las claves para desarrollar ese encuentro, señaló que “debemos estar concentrados, lo mejor es corregir ganando y por eso esperamos hacer un gran partido. Queremos competirles, hacer un juego inteligente, tranquilo y luego con el talento es que debemos salir a flote”.



Sobre sus funciones en la cancha, Sebastián indicó que “de volante interior y mediocentro, esas son las dos posiciones que me identifico en la cancha. He aprendido mucho de jugadores experimentados que hay en el grupo, tengo compañeros que hacemos una competencia muy sana y la idea es que todos mejoremos”.



Además, “tengo en mente hacer varios goles llegando a pisar al área. Cuando tenga la oportunidad, voy a intentar de media distancia”.

Pensando en Jaguares, Gómez destacó que “ellos lo van a dar todo de local, vienen de ser goleados y buscarán darle una alegría a su hinchada. Nosotros pensamos en hacer un buen partido e imponernos”.



Finalmente, se refirió sobre la rotación. “Es bueno que todos juguemos, es un reto grupal y personal de mejorar día a día con el trabajo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín