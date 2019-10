Jaguares-Once Caldas: un duelo con dos necesitados distantes

Jaguares y Once Caldas se enfrentarán este sábado a las 5:30 p.m., por la fecha 15 de la Liga II-2019. Este será un duelo con dos equipos con diferente contexto, pero que necesitan el triunfo.



En Montería, Juan Cruz Real tendrá su primer partido al frente del equipo ‘felino’. El principal objetico del argentino en los próximos seis encuentros será salir de la zona del descenso. Actualmente, Jaguares tiene 130 puntos, dos más que Unión Magdalena y Huila, parciales defendidos.



En este torneo, el conjunto monteriano está último de la tabla con nueve puntos, producto de una sola victoria y seis empates.



Con solo dos días de trabajo, Jaguares podría tener pocas variantes en la nómina titular, aunque la primera decisión fue no convocar a Juan Silgado.

El contexto de Once Caldas es diferente. Actualmente son octavos de la tabla de posiciones y un triunfo en esta fecha les garantiza seguir en esa posición.

Tres sesiones de trabajo tuvo Huberth Bodhert luego del importante triunfo en condición de visitante contra Envigado, por 1-3. Con ese buen resultado, tampoco se esperan grandes variantes en la nómina.

“Jugar contra un equipo que está peleando descenso no es fácil porque están con sangre en el ojo. Nosotros tenemos que tener claro que no estamos clasificados, que falta mucho y esa es nuestra motivación”, explicó el entrenador de Once Caldas, quien ya vivió de cerca el descenso con los ‘felinos’.

Alineaciones probables



Jaguares: José Escobar; Fabio Castillo, Kevin Riascos, Delio Ojeda, Leonardo Escorcia; Fabián Mosquera, Andrés Arboleda; Pablo Rojas, Hárrinson Mojica, Darwin López; Pablo Bueno.

D.T.: Juan Cruz Real.



Once Caldas: Sergio Román; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Elvis Mosquera; Juan David Rodríguez, Sebastián Guzmán; Johan Carbonero, Javier Reina, Marcelino Carreazo; Mender García.

D.T.: Huberth Bodhert



Hora: 5:30 p.m.



Árbitro: Jorge Tabares



TV: Win Sports