Pasto fue efectivo y gracias a Bejarano empató 1-1 en el Jaraguay

Jaguares y Deportivo Pasto no se sacaron ventajas y empataron 1-1 en el estadio Jaraguay de Montería en un partido disputado y en el que cada equipo se llevó un tiempo. El local sacó ventajas rápidamente luego de una buena jugada colectiva en la que tras un remate que fue soltado por el arquero Carlos Bejarano, Pablo Rojas se encargó de abrir el marcador.



Desde ese momento Jaguares se apoderó de la pelota, manejó lo tiempos y tuvo un par de llegadas con peligro al arco de Bejarano, quien respondió bien cuando se lo exigió, mientras que el resto del equipo pastuso sufría con la alta temperatura y parecía no reaccionar tras la tempranera anotación.



Pese a estos intentos, la distancia no pudo ser ampliada y el descanso fue fundamental para los dirigidos por Alexis García, que entraron a la segunda parte con una disposición distinta y muchas más ganas de conseguir el empate, algo que no habían demostrado durante los primeros 45 minutos.



Deportivo Pasto arrancó manejando mucho más la pelota en el complemento y luego de varios intentos llegó el anhelado gol, a través de la pelota quieta. Un centro al área fue cabeceado por el defensor central Geisson Perea, quien envió el balón al fondo de la red y puso a festejar a todo su equipo.



El tanto pastuso despertó a Jaguares, que apenas percibió la igualdad reaccionó y volvió a adueñarse de las acciones, llegando a través de la pelota quieta, los remates de larga distancia y algunas acciones colectivas que lo llevaban hasta el área contraria pero no eran bien finalizadas por los delanteros.



Esta serie de intentos convirtieron en figura a Carlos Bejarano, quien reaccionó de gran manera para despejar los intentos de Jaguares y permitirle al elenco pastuso un buen resultado, considerando las condiciones del partido, lo poco que atacó y lo complicado que luce este semestre para los dirigidos por Alexis García.



A falta de 3 minutos para el final y cuando ya se disputaba el tiempo agregado, luego de una nueva atajada de Bejarano, llegó el penal que parecía le daría el triunfo a los locales, sin embargo, la ejecución de Pablo Rojas terminó en las manos del arquero que terminó siendo la figura de Bejarano.



Tras este empate, Pasto suma 4 puntos producto de 4 empates y una derrota, mientras que los locales llegaron a 5 unidades que consiguió tras una victoria y dos empates.