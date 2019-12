Jaime de la Pava y la fórmula para que América sea campeón de la Liga

Por esos días el tema más palpitante en el fútbol colombiano es el partido de vuelta de la final de la Liga Águila II-2019 este sábado (4:00 p.m.) entre América de Cali y Junior en el Pascual Guerrero.



Hay quienes piensan que el cuadro escarlata no desaprovechará la oportunidad de conseguir su estrella 14, a la que accederá con un triunfo, mientras otros consideran que la experiencia del conjunto ‘tiburón’ puede pesar para lograr la décima en un escenario que será un infierno para los dirigidos por Julio Comesaña.

FUTBOLRED contactó a Jaime de la Pava, entrenador barranquillero radicado en Cali hace muchos años, que fue campeón muy joven con América en 2000, 2001 y 2002, después de haber hecho un proceso de aprendizaje en la Escuela Sarmiento Lora.



De la Pava manifiesta que “de corazón, que gane América 2-0 o 2-1, pero desde la óptica de entrenador me parece que es un partido equilibrado y nada raro que se pueda ir a penales”.



Sobre lo que pueda ocurrir el sábado, señala: “Es de un partido con una tendencia parecida a lo que ocurrió en Barranquilla, creo que se invertirá la propuesta, un Junior esperando, América tratando de buscar el jugo como local, pero muy equilibrado. América ojalá pueda aprovechar su localía, el apoyo que va a tener de la gente, un estadio lleno. Junior viene de dos campeonatos seguidos, ha logrado adquirir muchos de los nueve títulos que tiene los ha logrado de visitante, un equipo curtido, con jerarquía, como en algún momento lo tuvimos nosotros en ese tricampeonato que logramos con América, ellos se acostumbraron a pelear eso, a ganar, con mentalidad ganadora, eso es lo que Junior tiene”.

En cuanto a si tiene es más lo que tiene América por ganar que Junior por perder, teniendo en cuenta que el visitante es el actual bicampeón, argumenta que “América tiene la gran motivación, sería un aliciente muy grande para la hinchada, para los que hemos estado en la historia del América, este campeonato sería el mejor regalo, la hinchada ha pasado unos momentos muy difíciles en estos últimos siete años, esa vivencia no fue fácil, pero la afición como siempre, en ese apoyo incondicional de estar cinco años con el equipo en la B y en todo lugar, este sería un lindo regalo, el grupo es consciente de eso y sabe la historia, seguramente la mayoría no lo vivió, pero la sabe, tienen que entregar, para muchos el mejor partido de sus carreras, y poder brindarle el mejor regalo a la gente”.



¿Cómo debería plantear América su partido?: “Lo que viene haciendo, no variar. Cuando uno juega estas instancias, por lo menos en mi caso le digo al grupo que lo que nos llevó a la final no hay que cambiarlo, de pronto al ajuste de un cambio de nombre de jugador, básicamente en la idea de juego y en lo que se les ha transmitido, no cambiar, y estar convencidos de lo bueno que está realizando el equipo, está haciendo un buen trabajo y está en un buen nivel colectivo, y aportar por ello, no dudarlo, son 95 minutos en los que hay que convencerse de eso y lograr el objetivo al final”.



Sobre si es necesario ajustar en la parte ofensiva respondió que: “Ganando 1-0 se es campeón, no se necesita una serie en la que haya que marcar dos o tres goles, 1-0 o medio gol hay que buscar la manera para lograr el campeonato. En Barranquilla, por la propuesta, América tiene que tener cuidado porque seguramente Junior va a hacer un bloque de espera, es un equipo que ha demostrado, por ejemplo como en el último juego ante Tolima, que no necesitó llegar mucho, pero fue contundente, y allí es donde América tiene que estar muy atento”.



De la forma en que Guimaraes ha sabido encaminar su proyecto, De La Pava señala que “América trajo un entrenador con unos pergaminos muy grandes, técnico de Mundial, de selecciones nacionales, campeón en ligas como la costarricense, con una gran experiencia y experticia, creo que en ese sentido las cosas salen bien. Muchas veces han venido técnicos de pergaminos e historia, pero las cosas no han salido, porque alrededor de esa situación hay muchas variables que juegan, afortunadamente el ‘profe’ logró encaminar el equipo en unas cuatro o cinco fechas que tuvo un parpadeo que muchas veces es normal que los equipos los tengan, pero volvió a retomar el camino, la llegada otra vez de Paz, Carrascal, Sierra en el medio, me parece que ha sido clave, jugadores que le han dado mucho equilibrio al equipo”.



De igual forma, explica por qué le han salido las cosas bien a Guimaraes, si tener mucho tiempo en el medio: “Lo que pasa es que hoy por la facilidad tecnológica que existe a la Liga colombiana la sigue mucha gente, se transmiten los diez partidos de la fecha en cualquier parte del mundo, la Liga es respetada y valorada afuera, lo digo porque he estado trabajando en el exterior y así lo siento, la gente lo expresa y están muy pendientes de nuestra liga y más uno como entrenador. Eso facilita y cuando un entrenador es estudioso y profundiza a dónde va a llegar, se le hace más fácil ese proceso de reconocimiento”.



También rememoró la forma en que logró los tres títulos consecutivos con el cuadro rojo: “Lógicamente se vuelven recuerdos muy gratos, de cómo fue el proceso de cada título, cuánto nos costó cuando hubo momentos de crisis, pero al final el directivo estuvo muy convencido pero realmente de lo que se estaba haciendo, estaba el Dr. (Carlos) Puente, doña Amparo, el Dr. William Rodríguez, gente que estructuró muy bien no solo lo deportivo sino todas las situaciones, a pesar de una situación difícil de que el equipo ya estaba en la lista Clinton y tenía muchas restricciones, pero gracias a Dios pudimos amalgamar un equipo joven de todos esos pelados que teníamos en la Primera C y los de experiencia que fueron llegando y los dos o tres refuerzos aportaron, cada año tuvimos pocos pero fueron importantes, de buena calidad, y que fueron determinantes para mantener los tres campeonatos seguidos, que pudieron ser cuatro, porque el del 99 lo perdimos por penales”.

¿Cuál ha sido la clave del América?: “Su nómina, cuerpo técnico que trajeron, la sinergia que seguramente existió internamente entre cuerpo técnico y jugadores, a veces no es chequera ni traer jugadores carísimos, a veces hay nóminas que a veces no son muy costosas pero se crea una buena empatía, hay una buena relación cuerpo técnicos-jugadores, el directivo juega un papel determinante en esto, porque no es solamente responsabilidad del técnico como quieren darlo a entender muchas veces, alrededor del entrenador tiene que haber una cantidad de apoyo y el principal es el del dirigente y estar convencido del proyecto”.



Sobre el apoyo de Tulio Gómez a Guimaraes en el momento más difícil, De La Pava aseguró que “Creo que está aprendiendo, porque me parece que ya se habían cometido errores seguidos con ‘Polilla’ y ‘Pecoso’, el dirigente también debe aprender dentro de esas evaluaciones con la historia reciente, América en su historia ha sido un equipo pocos técnicos, siempre ha tenido un legado de respetar los procesos con los entrenadores y creo que desde la misma época del Dr. Ochoa, que ganó siete títulos, hubo crisis, pero al final estuvieron firmes en las decisiones y respaldaron todo eso para volver a ganar o acercarse al éxito y ser protagonistas de un torneo”.



En cuanto al funcionamiento colectivo del América sostuvo que “tiene una columna vertebral y a partir de ella hay peones, soldados. Para mí, mucho cacique y poco indio es un problema, creo que hay una mezcla equilibrada en eso y se ve que hay jugadores que han rendido, todo ese problema que se armó con la traída d Carrascal, se ha hablado más de eso que del fútbol que ha aportado y ha sido clave, al igual que Vergara y Rangel”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces