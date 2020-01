Jarlan y un nuevo lío por el que perdería dinero ¿Afecta a Nacional?

Mientras que Jarlan Barrera está enfocado en su preparación con Nacional en Estados Unidos, en Suiza fue demando por aquel problema de hace más de un año, en el que su salida de Junior se debatía entre ir a Tigres de México en Rosario Central.



Finalizando el año 2018, al volante samario tuvo un problema, pues un grupo de empresarios lo había vendido a México, mientras que otro había hecho lo mismo, pero a Argentina.

Pues finalmente todo se solucionó en ir seis meses a Argentina y posteriormente hubo un cambio de jugadores entre Nacional y Tigres: Jarlan llegó al verde y Jeison Lucumí se fue al fútbol mexicano. De esta negociación, Nacional quedó con el 70% de una futura venta y América de Cali con el 30%.



Sin embargo, con lo que no contaba el jugador es que por este lío le llegara una demanda casi un año después.



En diálogo con ‘Deportes Sin Tapujos’, programa emitido en Cali, Juan Carlos Vásquez, quien se presentó como “como agente de partidos Fifa y especialista en derecho deportivo”, contó que Jarlan tenía firmado un contrato con Alessandro Monfrécola y Miguel el ‘Niche’ Guerrero como sus representantes por dos años. Por dicho contrato, ellos empezaron la negociación con Tigres de México, pero finalmente él desconoció esa representación y fueron otros los empresarios que terminaron dicho traspaso al fútbol mexicano.

“Alessandro Monfrécola y Miguel Guerrero tienen una sociedad y ellos hacen la gestión de representar al jugador y llevarlo a Tigres de México. En ese tiempo, Jarlan se va para Rosario Central con otros representantes y desconoce el contrato con Monfrecola y Guerrero. El no puede desconocer el paso por Tigres porque sí lo inscribieron en la Federacion Mexicana de futbol como argumentan los elementos probatorios. Él no puede negar su paso, aunque no haya jugado”, explicó.



Para Vásquez, quien representa a Monfrécola y a Guerrero, Barrera no cumplió el contrató con el exfutbolista de América y con el agente de futbolistas y por esta situación fue demandado ante el TAS.



“La demanda es porque teniendo el paso por Tigres de México, con la intermediación de ellos dos, es desconocida por el jugador y posteriormente pasó a Nacional. En el contrato había una cláusula para rescindir el contrato y estamos solicitando al TAS que se aplique esta cláusula”, dijo.

Monfrécola y Guerrero, según dijo Vásquez, están interesados en la sanción pecuniaria, lo que implica que el jugador les debe pagar un dinero, aunque no especificó el monto.



“Hay un incumplimiento de mala fe y el que dictamina la sanción al jugador será el juez del TAS. La notificación le va a llegar, espero que en menos de un mes, pero la demanda no es en contra de Nacional ni de Tigres, sino contra el jugador por no aceptar la representación que estaba firmada”, explicó.



Mientras tanto, Jarlan Barrera podrá continuar con su actividad deportiva en Nacional, pero en Suiza avanza una demanda contra él en la que puede perder una cifra de dinero de su bolsillo.