Más acusaciones contra Cadena: la terrible denuncia de Javier López

A José Augusto Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, lo siguen acusando de no pagar el salario a los jugadores y en esta oportunidad quien lo hace es Javier López, defensa que sufrió una dura lesión en noviembre del 2019.

En diálogo con el ‘Vbar’, de ‘Caracol Radio’, el defensa dio a conocer cómo es su situación actual, pues, según él, Cúcuta ha cobrado dinero a la ARL por su incapacidad, pero no se la ha dado a él.

“Desde el año pasado me deben tres meses y en este me deben lo que va corrido. Estoy incapacitado por al ARL y el club es el que está cobrando la incapacidad y creo que ha cobrado dos meses. Ni el salario ni la plata de la ARL me la han depositado. El señor Cadena tampoco da la cara, le hablo, le escribo y no responde”, dijo.

Según dio a conocer, Cadena no le ha respondido el teléfono al futbolista ni se ha interesado por conocer su estado de salud.

“Desde que tengo la lesión no tengo ni una llamada del señor Cadena para saber cómo estoy y nada de eso pasa. Se perdió el hombre. He hablado con Norma que es la que paga, pero si Cadena no autoriza ella no puede hacer nada. En el día a día es un poco complejo para hacer terapias en la mañana y luego voy por mis hijos al colegio. A mi esposa le toca trabajar”, expresó.

López señaló que ya hizo una primera demanda que debía ser respondida en ocho días, pero ese tiempo ya pasó y aún no hay respuesta.

“Tenemos el radicado de la demanda y yo no quería problemas porque me gusta el diálogo. Pero viendo que Cadena no da la cara y que se ve afectada mi familia porque si yo no recibo dinero mis hijos no comen. No tengo otra entrada y mi familia se ve perjudicada. Como Cadena no da la cara pues me toca demandar y hacer cosas que uno no quiere. Tengo un radicado que decía que ocho días, pero eso ya pasó. Ahora me va tocar ir a Coldeportes, pero no es justo que una persona así siga en el fútbol y siga contratando jugadores. No me gusta hablar mal de nadie, pero en el fútbol ya había pasado y se había calmado que no le pagaran a los jugadores. No nos podemos quedar callados porque no le estamos robando a nadie”, expresó.

Javier López sufrió una lesión en los ligamentos cruzados y en el platillo tibial, lo que lo tendrá por fuera del campo por varios meses más.