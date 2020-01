‘Vengo a sumarle al fútbol de Andrés Ricaurte’: Javier Reina

Espectáculo, eso es lo que quiere dar Independiente Medellín en este 2020. Como dice la canción de Alfredo Gutiérrez “jugando fútbol del bueno”, es que el ‘poderoso’ quiere ir tras los objetivos en la Liga y en la Copa Libertadores 2020. Uno de los nuevos jugadores del conjunto antioqueño es Javier Reina, quien, como volante creativo, busca complementar a Andrés Ricaurte y ser una fuente de fútbol ofensivo para el deleite del hincha rojo.



“Estamos trabajando de la mejor manera, acondicionándonos bien y esperando llegar en un gran nivel a la competencia. Estoy motivado en esta gran institución, motivado para trabajar y conseguir todos los objetivos que tenemos trazados”, remarcó Reina, quien viene de destacarse con Once Caldas.



Con ocho días de pretemporada, Reina explicó que “hemos combinado lo físico con el trabajo en cancha. Se ha formado un gran equipo, estamos confiados y motivados por los jugadores que llegamos al plantel. Queremos seguir creciendo en nuestro nivel y llegar de la mejor manera a las competiciones”.



Sobre el duelo con Andrés Ricaurte por ese rol de enganche, Javier aclaró que “al contrario, vengo a sumarle al fútbol de (Andrés) Ricaurte, vamos a fortalecer el equipo, la competencia está en los rivales. Debemos tener un equipo muy fuerte. Contaré con la hinchada a mi favor, esperamos darles muchas alegrías”.

Además, “el grupo me recibió muy bien, me he sentido en familia y la adaptación ha sido más fácil. Somos un grupo humilde y trabajador y la clave de todo éxito está en la unión. Sueño con conquistar grandes cosas con el Medellín, llevaba 10 años en el exterior y quiero ganar cosas importantes en Colombia, ojalá sea de la mano de esta gran institución”.



Reina se emociona con la camiseta roja, sabe que el fútbol antioqueño es exigente. “Siempre es motivante llegar a equipos grandes como Medellín, me motiva mucho los retos grandes como la Copa Libertadores. Es la primera vez viviendo en la ciudad, espero que mi estadía sea de lo mejor, para así poderlo reflejar en la cancha”, resaltó.

Finalmente, Reina está ansioso por jugar de manera oficial con el ‘poderoso’. “Para los jugadores con bien pie, motiva tener al lado más compañeros talentosos. La ideología del técnico (Aldo Bobadilla) es hacer un buen fútbol y mostrar talento en la cancha. Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, todo se va a ir escribiendo y dando una imagen, de nuestra parte debemos aportar y tener un gran sentido de pertenencia. Queremos que la hinchada se sienta orgullosa”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín