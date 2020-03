'Hay mucho seguimiento por parte del cuerpo técnico': Javier Reina

Disciplina y una mente fuerte, son dos componentes en los que Javier Reina se aferra para mantener su forma física y seguir marcando diferencia con el Deportivo Independiente Medellín. El vallecaucano de 31 años ha sido uno de los jugadores claves en el conjunto de Aldo Bobadilla disputando 12 partidos y marcando cinco goles, siendo uno de los goleadores del equipo. En total ha disputado 971 minutos este semestre con el poderoso.

“Es una pena que no podamos seguir en competencia, es algo que nos da felicidad y nos mantiene en nivel, es muy triste lo que estamos viviendo. Creo que lo más importante es la salud y todas las medidas que hay que tomarlas, las debemos acatar para cuidarnos entre todos. Sigo entrenando, la idea es mantener la condición física, el equipo nos ha dado herramientas para seguir trabajando desde casa y lo que nos queda es seguir trabajando”, remarcó Reina.



Sobre los entrenamientos, el ex Once Caldas expresó que “los trabajos han sido muy buenos, es extraño trabajar solo porque en grupo es más motivante. Han sido muy fuertes para no perder la condición, con nuestra disciplina, será clave para que cuando vuelva la competencia, nosotros estar a punto”.



Además, “hay mucho control, seguimiento por parte del cuerpo técnico, tenemos que enviarles videos de los ejercicios y demostrar que los estamos realizando”.



Pese a trabajar aislado del plantel profesional, el jugador explicó cómo se mantienen integrados y conectados. La tecnología ha sido clave. “Tenemos un grupo de whatsapp donde hablamos entre todos los compañeros, nos mandan información el cuerpo técnico, el médico (Edgar Méndez) y la nutricionista nos envía una dieta para seguirla y no perder peso. Lo importante es mantener la condición física para cuando se reanuden los torneos”.



Aunque está en autoaislamiento, Reina comentó que poco ha cambiado respecto a su rutina diaria. “El día es muy largo, no cambia mucho a lo que hacía normalmente. Solo cambia que ya no me desplazo a los sitios de entrenamiento y tampoco hay competencia, mi vida es muy tranquila, aprovechando el tiempo con mi familia”.



Javier habló sobre su familia que está en Cali, “ellos están acatando las medidas, se están cuidando y saben que eso es clave para salir adelante. Por ese lado me dejan muy tranquilo”.



En cuanto a este receso pueda ser beneficioso para el equipo que había tenido mucho desgaste este semestre, Reina aclaró que “esta para es difícil, el ritmo de competencia era agotador, pero ahora que lo perdimos se nos complicará para cuando arranquemos. Siempre seguimos con posibilidades de avanzar tanto en la Liga como en la Copa, esperamos que cuando se reanuden los torneos, llegar más fuertes”.



“Venía en un gran momento, contento por el nivel que estoy pasando. Cada día debo mejorar más, ahora que pase esto y que inicie la competencia, mantener ese buen desempeño y seguir anotando”, agregó.

Finalmente, se refirió a Yulián Gómez, jugador que sufrió una dura lesión y que ha venido recuperándose satisfactoriamente. “Estamos muy pendientes de Yulián (Gómez), queremos verlo cuando esto pase, seguimos el día a día, le enviamos nuestra palabra de aliento y estamos pendientes de su evolución”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

Twitter: @juanchoserran8