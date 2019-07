Hasta que firmó: Santa Fe presentó a su nueva cara para la Liga II

Aunque la llegada de Jefferson Duque no estaba confirmada luego de los problemas con los exámenes médicos, finalmente, después de una larga insistencia, el atacante se convirtió en nuevo jugador de Independiente Santa Fe, al que llegará buscando retomar la senda goleadora luego de un mal paso por la liga mexicana.



El atacante, quien no se ha aclarado si tendrá o no cláusulas especiales en su contrato, se pondrá a órdenes del técnico Patricio Camps a partir del viernes, teniendo en cuenta que el primer partido que disputará Santa Fe se llevará a cabo el próximo domingo cuando visite a Deportivo Pasto en Ipiales.



Pese a ello, Duque no haría parte de los convocados de Santa Fe para este primer encuentro de la Liga, pues aún le falta ponerse a punto y no ha entrenado ninguna vez con el cuadro cardenal, que estos días lleva a cabo sus últimos entrenamientos previos al debut en la sede de Tenjo y viajará a la ciudad nariñense el próximo sábado.



Duque vuelve al fútbol colombiano tras un paso por Atlas donde disputó 1705 minutos, jugó 30 partidos y anotó 9 goles. Su mejor desempeño en el fútbol colombiano lo logró con Atlético Nacional y también tuvo un infructuoso paso por Deportivo Cali.