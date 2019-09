Jonathan Estrada quiere aportar su talento y experiencia en Envigado

Tras conocerse la llegada de Jonathan Estrada como nuevo jugador de Envigado, Eduardo Lara cuenta con un volante de experiencia para buscar la clasificación entre los ocho mejores y de paso, sumar un buen caudal de puntos para no sufrir por el descenso. El volante antioqueño, tiene muchas chances de sumar minutos frente a Independiente Medellín, este domingo por la fecha 11 en el estadio Polideportivo Sur.

"Estoy muy contento de este regreso, con la oportunidad de volver a jugar. Son muchos sentimientos encontrados, porque fue Envigado el equipo en el que me formé deportivamente desde niño y luego tuve mi debut profesional, entonces tengo muchos recuerdos bonitos. Ahora tengo la oportunidad de volver a estar con este gran grupo", expresó Estrada quien tendrá su segundo ciclo con el conjunto envigadeño.



Más allá de tener un segundo aire, Estrada quiere ser ejemplo de la cantera, como en su momento lo hizo Neider Morantes, brindarles esa experiencia a los que vienen, es algo que lo apasiona, y cómo no, un jugador que jugó en Brasil y en España, donde fue compañero de Antoine Griezmann, Campeón con Francia del Mundial de Rusia 2018.



“Es un buen momento para entregarle a los jóvenes esa experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera, estoy en la etapa final de un deporte que me apasiona y siempre quiero estar ahí para disfrutar. En el equipo hay grandes jóvenes, con muchas virtudes y mucho talento. Poco a poco se va formando una linda amistad, donde los aconsejo, contarles historias, que sepan lo que he vivido y que lo pongan para el bien de ellos mismos y del club", resaltó.



Sobre un posible debut contra Medellín, Estrada declaró que "vamos a ver qué puede pasar, yo estoy a disposición del cuerpo técnico, he venido entrenando con el grupo. En la medida de lo posible he mantenido el ritmo, estar a punto. Si puedo estar contra Medellín sería muy lindo, un equipo en el que jugué y por la situación en la que estamos los dos equipos en la Liga, son momentos que motivan aún más".



Finalmente, tuvo palabras sobre el rival, un equipo que no pasa un buen momento en la Liga, pero que vendrá al sur del Valle de Aburrá, con el ‘viento en la camiseta’ tras haber clasificado a la semifinal en la Copa Colombia. "Medellín es un equipo que más allá de la situación que tengan, tienen una gran nómina, con jugadores muy desequilibrantes, muy rápidos, con un goleador como (Germán) Cano. Entonces más allá del momento, nosotros debemos estar atentos, contrarrestar el juego de ellos e imponernos en nuestra casa", concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín