Pinto rescató el trabajo de Millonarios y arremetió contra Roldán

Jorge Luis Pinto lució tranquilo pese a la derrota, habló del partido, del buen trabajo de Millonarios contra el Junior, pese a la derrota y no dejó pasar la oportunidad para lanzar críticas al trabajo arbitral. “Ya se llenó la copa”, dijo Pinto luego de criticar la decisión de Wilmar Roldán de pitar un penalti para el Junior y por expulsar a Andrés Román.

Sobre Roldán y los recientes arbitrajes

“No había querido tocar desde que estoy en Colombia el fenómeno arbitral. Respeto a Roldán, es un árbitro que le he visto pitar a nivel internacional, pero un hombre como Roldán no puede pitar un penalti como el que vimos hoy. Felizmente el país lo vio por televisión. No cabe. La expulsión de Román tampoco cabe, de ninguna manera, pitar una falta para amarilla, que no tiene necesidad.



Pienso que Millonarios está sufriendo de alguna manera los errores como seres humanos de algunos árbitros. La expulsión de Jaramillo en Bogotá, contra América. La hemos analizado con árbitros, y todos han analizado que no cabía esa expulsión.



Lo siento, me da pena. Hoy no había querido tocar nada de los árbitros, pero ya se llenó la copa. El fenómeno del manejo de las expulsiones contra nosotros es terrible. Todos los partidos se nos va uno y algunas jugadas como esa, un penalti que no existe”.

El análisis del partido



“En el primer tiempo salimos a buscar el partido, en el segundo Junior reaccionó, sabía lo que tenía en frente. Creo que hubo cosas muy importantes.

Para el segundo tiempo no es que hayamos cambiado. El Junior ajustó se dio cuenta que estábamos bien, reaccionó. Perdimos el control de la pelota por ratos. El partido fue de tú a tú, pienso que el partido debió quedar 0-0



Hoy nos descuidamos en el gol. Nos hace falta presencia ofensiva, no es propiamente un bajón futbolístico, fuimos agresivos, buscamos el partidos in temor.



Estamos golpeados indudablemente. Era un partido clave para la clasificación. Miraremos lo que viene”.

Así ve el panorama con el calendario que le queda



“Complejo, duro. Tenemos que buscar el triunfo contra Santa Fe en el clásico y jugarnos la vida en Rionegro. Tenemos la capacidad para hacerlo. No va a ser fácil: el partido contra Santa Fe va a ser duro y también el de Rionegro. Pero tenemos que confiar en alcanzar el triunfo”.

Por qué sacó a John Duque



"No me han hecho la pregunta de cajón: ¿por qué sacó al mejor jugador del partido?... Duque estaba jugando muy bien, pero lo iba a sacar desde el primer tiempo. Hemos tenido la desgracia que los jugadores con amarilla en cualquier momento los hechan. Entonces nos cuidamos y se lo dije al grupo. Tengo que tener cuidado con eso, porque en cualquier momento lo echan y me quedaba con 10. Esa fue la razón, aunque sacrificando un poco el fútbol".