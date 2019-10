Las mejores 10 frases de Pinto tras la derrota contra Santa Fe en Liga

Millonarios y Santa Fe disputaron un nuevo clásico capitalino, en el que el rojo brilló y mostró la peor cara del conjunto azul. El 2-4 en el marcador fue una clara muestra de lo que sucedió en el encuentro por la fecha 19 de la Liga II-2019.

Al término del encuentro, Jorge Luis Pinto habló de lo sucedido en una rueda de prensa de 10 minutos en la que respondió diferentes cuestionamientos sobre el presente del equipo, el encuentro contra Santa Fe y hasta su continuidad.

“Fue una noche nefasta, de esas que tiene el fútbol, que tenemos nosotros y que se dan. Errores que no le pasan por la cabeza, pero se dan y hay que aceptarlos", dijo como análisis general del encuentro.

“Perdimos el control y fuimos descuidados en los goles, con el respeto de los jugadores y el cariño que les tengo, pero los errores de hoy (miércoles) no pueden pasar en el fútbol, de pronto yo también me equivoqué quien sabe en qué podríamos decir".

“Nos vamos supremamente tristes despidiéndonos este año de la plaza y de esta gente que nos acompañó", y aunque parecía una frase de eliminado, al ser nuevamente preguntado por si ya consideraba eliminado dijo: “Todavía no, de la plaza, hoy. Estamos en el límite de los números y me equivoqué. Está precisa en los errores que uno comete (risas)".

“Yo conozco a Ortiz más que usted (refiriéndose al periodista) y sé que puede hacer goles. El momento del partido no era ese, teníamos que tener a hombres más fuertes de presencia ofensiva, como terminó el partido en el juego aéreo y esa disputa, y un mediapunta que pudiera acompañar las jugadas de gol", refiriéndose a la salida el 'Tico' y la entrada de Fabián González Lasso y Cristian Arango.

“Todo el mundo me gritaba que sacara a Duque y él es el mejor jugador del partido, todavía la gente que las posiciones determinan la funcionalidad y eso no es así. Para mí, Carrillo y Duque fueron de lo mejor que hubo en el partido, algunos lo interpretan como volante de marca, pero yo sé valorar el fútbol, había que quitar la pelota, recuperarla y volver a atacar con juego aéreo".

“Estamos heridos porque los goles que recibimos hoy son vergonzosos, son errores humanos que a veces hay que entender y estamos golpeados"

“Cuando termine la temporada le digo", al ser consultado por su continuidad.

“En el partido las cosas no son tan claras porque como él me lo dijo ‘yo veo pasar la pelota’ y en eso tiene razón, él pobrecito veía pasar la pelota así (por arriba) y ese no es el fútbol de nosotros", dijo sobre la posición de Juan Camilo Salazar.

“Los números nos dicen que puede haber la posibilidad de clasificar con 30 puntos, de acuerdo a otros resultados y hay que jugar con eso", señaló.

“Como siempre el técnico es el único responsable y vamos a ver que pasa con Pinto o que le hacen a Pinto. Soy el único responsable"