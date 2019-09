¿Jalón de orejas? Las declaraciones de Pinto por el empate en Medellín

Jorge Luis Pinto habló luego del empate entre Nacional y Millonarios, por la novena fecha de la Liga II-2019, en la que los dos equipos tuvieron muchas opciones de gol, aunque las desperdiciaron con malas definiciones.



“No concretamos las opciones y eso nos complicó el partido. La plaza es dura y hemos tenido algunas dificultades por los jugadores. No fue tan clásico, tan elegante en la finura del balón, pero fue aguerrido, duro y exigente de parte y parte”, dijo el entrenador.

El entrenador también habló de las dificultades que sufrió por la lesión de Mackallister Silva y José Luis Moreno, además de la expulsión de Jhon Duque.



“Tenía pensado manejar el remate del partido con línea de 5, pero se me fue en los cambios. No me ayudaron para nada por la forma en que me tocó hacerlos, pero por la forma, no por los jugadores. Tuve que hacerlos por necesidad como ‘Maca’ y José Luis. Me quedé desequilibrado por falta de aire, pausa para manejar y entrar gente nueva que tapara más los costados. Macallister es un hombre experimentado que es casi un diez y es un cambio que me mató”, comentó.

El partido en el Atanasio vivió varios momentos de emoción. Foto: Esneyder Gutiérrez/CEET

En el ataque, Pinto reconoció que les salió lo que presupuestaron, aunque no tuvieron la certeza para definir como pedía la jugada.



“Hay que concretar las opciones y ser coequiperos. Este fue un partido que tuvo que haber terminado 5-2 a favor de nosotros. De alguna manera fuimos egoístas en algunas definiciones en los dos tiempos. Faltó calma en ataque porque pudimos sorprender como se diseñó tácticamente, cómo ganar el partido con espacios libres. Dejamos de ganar un partido que era ganable”, explicó.

Finalmente, el entrenador de Millonarios reconoció que tendrán que corregir con algunos jugadores, aunque no especificó si se refería a Juan David Pérez, a quien le pidió varias veces más ayuda en defensa.



“Hay que mirar el video con los jugadores y corregir un poquito drásticamente porque es un equipo de todos y todos nos tenemos que apoyar y colaborar. El partido es claro: las cuatro opciones que botamos, algunas por egoísmo otras por imprecisiones, eran las que definían el partido”, señaló.