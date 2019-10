Lunari no le perdona a Pinto y a Millonarios la eliminación en Liga

La dura eliminación de Millonarios en la Liga II-2019, a pesar de que sigue siendo el mejor equipo sin título del año en la tabla de reclasificación, ha pegado muy fuerte en el corazón de los hinchas albiazules. Hay mucha furia y decepción con el plantel de jugadores, con el técnico Jorge Luis Pinto y con los dirigentes del equipo bogotano.



Uno de los que todavía no pueden creer que Millonarios no juegue los cuadrangulares es Ricardo Lunari. El argentino siempre será palabra autorizada, pues conoce la entraña azul como jugador y técnico que fue de la institución.



“Sorprendido con la eliminación. Nadie lo pensó. Aunque un equipo que haga un punto de 18 posibles en esta etapa final, no puede aspirar a demasiado. Millonarios no solo se quedó sin la clasificación, también se quedó sin ideas”, aseguró Lunari al programa ‘El Alargue’.



Lunari le pegó duro a Pinto y a sus dirigidos. “El juego y el funcionamiento no lo encontró nunca en todo el campeonato, más allá de que estuvo arriba en la tabla y se fue quedando en las últimas siete fechas. Nadie sabe lo que pasó, el fútbol no tiene lógica, pero en determinado momento, cuando uno va sumando puntos sin justificación desde el juego, en algún momento se termina”, comentó el argentino, quien trabaja de panelista en ‘Espn’.



“Millonarios tenía demasiados puntos para lo poco que hacía. Todos esperábamos que el equipo se fuera consolidando, pero fue al revés, el profe Pinto no le encontró la vuelta, nunca tuvo un equipo confiable, no jugaban cómodos los futbolistas. Las figuras fueron sus dos arqueros y uno no puede hacer su campaña con base en sus arqueros”, añadió Lunari.



Para el exentrenador albiazul, “Millonarios pagó muy caro el no tener claro a qué jugar en todo el campeonato”.



Pero lamentó que Jorge Luis Pinto y su equipo se hayan desmotivado en la parte definitiva del campeonato. “El equipo se entregó. Me llamaron mucho las declaraciones del profe, faltando cuatro o cinco partido, diciendo ‘yo no puedo hacer nada más por este equipo’. Me pareció que tiró la toalla muy rápido, se entregó desde la parte moral y futbolística; y cuando llega a una definición de campeonato, con un clásico de por medio, estaban por la moral por el suelo. Fue crónica de una muerte anunciada”.



“El entrenador tiene un porcentaje alto de responsabilidad, pero llega un momento en que el técnico lo da todo en las prácticas de la semana y hay jugadores que tenían que responder en la cancha y nunca respondieron a la confianza que les dio el profe. Hubo jugadores que fueron titulares todo el año y no tuvieron un gran nivel, fueron cuestiones fugaces. El otro 50% corresponde a la directiva. Y no nos olvidemos que nunca trajeron los refuerzos que Pinto solicitó. Fue un problema de jugadores, directivos y entrenador, el fracaso fue de todos”, analizó Lunari buscando responsables.



Buscando soluciones, Lunari aseguró: “Las cosas no pueden seguir como están. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores no consiguieron el objetivo. Tiene que haber cambios, porque si no los hinchas no van a estar conformes y no van a ir a la cancha si todo sigue igual. Debe haber cabeza fría para acertar en las decisiones que se tomen. Ojalá el profe siga, y que se vengan muchos cambios en el plantel. Peor que exija, porque no lo hizo y ahora se ven los resultados. Hay que darle las herramientas a Pinto, porque me pasó a mí, a Russo, a Israel, porque los dirigentes manejan las cosas así: a inicio de año refuerzan y luego venden jugadores y no traen el mismo tipo de refuerzos para el segundo campeonato”.



Finalmente, Lunari piensa que a Pinto le costó su sinceridad. “A veces uno declara en caliente después de un partido y dice la verdad, y hay momentos en que el fútbol la verdad no ayuda. Eso es feo lo que estoy diciendo, pero a Pinto le pasó que dijo una verdad y se quedó solo en cuanto a la relación con el plantel”.