Pinto quiere ser primero de Liga: ‘En Millonarios falta regularidad’

Jorge Luis Pinto salió satisfecho y motivado luego de que Millonarios derrotara este jueves 2-1 a Alianza Petrolera en el comienzo de la fecha 13 de la Liga II-2019, pues es la tercera victoria en línea de sus dirigidos; además acabó con once juegos sin perder del todavía líder y recortó distancias en la tabla de posiciones.

“Nos motivan las tres victorias, porque nosotros queremos ser primeros. Tuvimos un buen primer tiempo, a pesar de que Alianza tuvo la pelota unos minutos pero sin profundidad. Contamos con buenas opciones de gol, en un partido que no era fácil porque ellos montaron cinco volantes y complicaron la retención del balón”, aseguró Pinto.

Sin embargo, el estratega embajador aseguró que no se iba contento de El Campín: “Felicito al equipo porque ganamos, y eso es bueno. Pero me voy triste por el segundo tiempo. Vamos a mirar, a hablar, porque tenemos que mejorar el control del partido cuando se va ganando. No podemos terminar un partido como lo hicimos hoy”.

“Me preocupa que nos falta regularidad, tener el control del partido, ahí estamos siendo descuidados”, profundizó el DT azul, quien destacó las bondades del partido: “No recibimos tantos ataques y aseguramos los dos goles”.