Sigue el mal momento de Wuilker: esto dijo Pinto sobre el venezolano

Millonarios se prepara para el clásico del próximo domingo contra Nacional, por la fecha 9 de la Liga II-2019, en el estadio Atanasio Girardot. Aunque no lo confirmó, el técnico Jorge Luis Pinto, dejó entrever que no tendrá en cuenta al portero venezolano Wuilker Faríñez, por decisión técnica.

“Wuilker está con su tema de selección, vamos a mirar. No quiero que para un partido tan importante poner a una persona que no está en pleno, pleno, full de su rendimiento”, dijo Pinto, quien no convocaría al portero venezolano como ocurrió en el juego anterior contra el Cali, en el que el titular fue Jefersson Martínez y el suplente Ramiro Sánchez.



“No quiero sacrificarlo a él y ponerlo a él en un dilema complejo. Lo miraremos mañana en la última práctica” agregó Pinto, quien también dijo que la otra duda que tiene para la lista de convocados es la del mediocampista César Carrillo, quien parece recuperado de una molestia muscular.