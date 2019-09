Pinto explotó: ‘Nos toca ponermos en el puesto a cada uno’

Jorge Luis Pinto compareció este miércoles ante los medios de comunicación en la antesala del encuentro que Millonarios disputará este jueves, a las 7:45 p.m. contra Alianza Petrolera, por la fecha 13 de la Liga II-2019. El entrenador del cuadro embajador se mostró molesto ante la primera pregunta que le hicieron sobre la continuidad de la pareja de centrales de Luis Payares y Alex Rambal y el error que cometió contra el Medellín, el sábado pasado y que le costó el gol del empate parcial.

Pinto comenzó aclarando que “el sistema defensivo de un equipo no lo hacen dos centrales, lo hace el equipo. No podemos culpabilizar a nadie. Puede haber errores, sí. Pero, es que hubo un error en el partido y jugamos 90 minutos, así que hubo 89 cosas buenas. Con todo respeto: estamos mirando miniaturas”, dijo Pinto que comenzó a subir en su molestia y reclamó que no se resaltó el buen partido que hizo en el Atanasio Girardot.



“¿Y el resto del partido qué? Y el espectáculo que dio Millonarios allá en Medellín en el primer tiempo ¿cómo le parece? Millonarios estaba parado en la mitad del campo y Medellín no podía atacar. No, eso entonces no sirve”, reclamó Pinto.



Después el técnico azul lanzó un mensaje a los periodistas que lo critican: “Quiero decir una frase que va a hacer histórica: ahora no hay periodistas, ahora hay técnicos periodistas y asesores técnicos periodistas, pero periodistas no hay. Con todo respeto, ahora todos son técnicos”, sentenció el técnico azul y además, sacó a relucir su trayectoria.



“Yo he estado en mundiales, he estado en Copas América. He dirigido 1.250 partidos a equipos profesionales y 155 de selecciones y no sé nada. Absolutamente no sé nada. ¡No! Nos toca ponernos en el puesto a cada uno. Pienso que se están mirando las cosas de una manera equivocada, con el mayor de los respetos. El único que se equivoca aquí es Pinto”, enfatizó.



Para cerrar su respuesta, Pinto recalcó el trabajo de Millonarios en la victoria frente al DIM y destacó que no tiene la idea de cambiar la nómina debido a los errores, pues está muy tranquilo con lo que vienen haciendo.



“A mí me encantó lo que hicimos, yo felicité en el primer tiempo a Millonarios. Qué espectáculo de partido que estábamos haciendo en Medellín. A ellos los silbaron, tenían que jugar hacia atrás, pero eso no lo ven. Ellos atacan una vez y hubo virtud y defecto y toda la cosa. Yo estoy contento con el equipo y no me pasa por la cabeza cambiarlo, no, al contrario. Trabajaremos, perfeccionaremos conceptos, tendremos cuidado, pero seguiremos en esa misma línea”, concluyó Pinto.