ARCHIVORED: El enfrentamiento más recordado entre Pinto y Comesaña

Son dos técnicos de un temperamento fuerte, que se encienden fácilmente. Jorge Luis Pinto y Julio Avelino Comesaña han estado frecuentemente envueltos en polémicas por sus declaraciones o sus actos como le ocurrió al uruguayo, quien acaba de cumplir una sanción por agredir al técnico del Cali, Lucas Pusineri.



Tienen un gran recorrido como entrenadores en clubes de fútbol colombiano y han coincidido en repetidas ocasiones en los banquillos de sus equipos, pero la más recordada fue la del 2006 cuando Comesaña le propinó un puño en el rostro al santandereano en pleno partido. Aquí recordamos ese bochornoso episodio entre los técnicos que este sábado volverán a verse en el juego en el que Millonarios visitará al Junior, en el estadio Metropolitano, por la fecha 18 de la Liga II-2019.



La primera vez que se enfrentaron como técnicos fue el 18 de marzo de 1984. Millonarios, dirigido por Pinto, visitó al Medellín, que era comandado por el técnico Comensaña. Ese primer choque terminó en empate 1-1 en el Atanasio Girardot, el mismo resultado que se dio 22 años después, en el estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta.



Fue el domingo 6 de agosto, en la cuarta fecha de la Liga II-2006, cuando el Cúcuta que dirigía Pinto recibió al Real Cartagena, cuyo técnico era Comesaña.



Todas las emociones de ese encuentro se dieron en el segundo tiempo. El conjunto visitante se adelantó en el marcador con un gol de Luis Sillero en el minuto 68, y a los 77 Lin Carlos Henry consiguió el gol del empate para el cuadro rojinegro.



El mal arbitraje de Carlos Eduardo López comenzó a calentar los ánimos del técnico Pinto, quien comenzó a lanzar fuertes frases contra el árbitro central y según se conoció después le llegó a decir que el Real Cartagena lo había comprado.

Esta fue la página de LUNES DEPORTIVO de EL TIEMPO donde se registró lo ocurrido en el General Santander. Foto: ARCHIVO CEET



El árbitro López expulsó a Pinto, quien seguía lanzando fuertes frases, ante las que Comesaña se sintió aludido y por eso se fue como una ‘fiera’ hacia donde estaba el santandereano y sin mediar palabra le lanzó un puño que rozó el rostro del entrenador del Cúcuta.



“Él a mí me tiene que respetar. Que se calle la boca porque era un partido normal. Que no me involucre a mí ni al Real Cartagena en algo que no debe involucrarme”, contó después Comesaña.



Pinto también dio su versión: “Ese es el fútbol y el fútbol permite todas estas cosas. Lo más grave del espectáculo son las condiciones arbitrales. No me toquen la lengua porque yo no soy inocente ya a estas horas de la vida. Ustedes (a los periodistas) vieron el partido, ven la película. Cuenten lo que pasó en la cancha”, dijo.



EL TIEMPO registró el hecho con el titular “Gritos y puñetazo” y publicó la foto del momento en el que Comesaña lanzaba el puño a Pinto.

Estas fueron las frases de los técnicos que publicó LUNES DEPORTIVO de EL TIEMPO. Foto: ARCHIVO CEET



Al final, Comesaña ofreció sus disculpas y cerró con fuertes frases contra su colega: “Yo ya estoy muy viejo como para que me vengan a decir que yo compré a un árbitro para un partido contra Cúcuta. Pïnto es así aquí. Que se vaya para Costa Rica o para donde sea. Si llega a hacer alguna vez técnico de la Selección (Colombia), ¿se lo imaginan haciendo eso en Buenos Aires? Él lo hace porque aquí nos conocemos todos”, dijo Comesaña aquel 6 de agosto del 2006.



La suspensión

Por estos incidentes, que vividos en el estadio General Santander, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor castigó a Julio Comesaña con una ocho fechas y a Jorge Luis Pinto con seis.