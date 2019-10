Decisiones de Pinto que lo condenaron al fracaso como en Millonarios

Millonarios quedó eliminado de la Liga II-2019 con Jorge Luis Pinto al mando y no logró sumar lo suficiente para lograr algún objetivo. El 'respiro', es que los azules se quedaron con un puesto para ir a Copa Suramericana, pues ya están muy cerca de bajar en la reclasificación.



Jorge Luis Pinto, por su parte, duró un año al mando del club y no superó las expectativas, teniendo decisiones que lo condenaron para no lograr los objetivos trazados. El azul, quien renunció este miércoles, tuvo decisiones que lo condenaron para su salida.

Las razones y decisiones de su fracaso:

En primer aspecto, fue aceptar una nómina tan corta. No es un secreto que Millonarios no contrató bien y dejó escapar varios futbolistas titulares, que salieron del club y no fueron bien reemplazados. Principalmente en la defensa. José Luis Moreno y Deivy Balanta no lograron ser lo que se esperaba en la zaga defensiva.



Por otro lado, su terquedad. El colombiano tuvo decisiones que lo condenaron en la nómina, principalmente manteniendo a varios futbolistas que no mostraban su mejor nivel, como Felipe Jaramillo, Balanta, Felipe Banguero, entre otros. El entrenador, que le apostó a seguir con ellos en los titulares, perdió varios puntos.



Los refuerzos que se pidió. Él mismo contó y elogió la incorporación de varios futbolistas, principalmente de Balanta, a quien comparó con Franco Baresi por su calidad. Uno de los que le funcionó fue el delantero de Costa Rica, José Ortíz, quien empezó bien, pero terminó desinflando como todo el equipo.



Su sobrades y actitud. El entrenador, en su mejor momento, no guardó mesura y en varias ruedas de prensa 'agrandó' el trabajo hecho, haciendo preguntas irónicas por la posición en la tabla y en reclasificación. Igualmente, tampoco es un secreto su temperamento y forma de entrenar, teniendo en cuenta que le ha pasado factura en varios equipos. Millonarios no fue la excepción, pues varios futbolistas ya se quejaron de su forma de entrenar.