Josseph López, la joven promesa goleadora a la que le apostó Santa Fe

Independiente Santa Fe empezó a dar noticias de lo nuevo que se tendrá para el segundo semestre y para recomponer el camino, que se perdió en este 2019. Josseph López, canterano, firmó contrato por tres años con el club y estará en la parte ofensiva del equipo que dirige Patricio Camps.

El bogotano, de 18 años, lleva seis en el cuadro cardenal y tiene su primer acercamiento con el conjunto profesional. Josseph, también, sobresalió en las divisiones menores del equipo por sus goles, pues fue el máximo anotador en el torneo nacional sub-17 con 35 tantos… En diálogo con FUTBOLRED contó su historia y aspiraciones con el rojo.



¿Quién es Josseph López y su perfil en el fútbol?



“Tengo 18 años soy de Bogotá, de padres bogotanos, llevo seis años en la institución. Este es mi sexto año; es el esfuerzo de todos estos años. Juego de delantero, de ‘9’ y llego a aprender. Me identifico por la pasión y el trabajo que tengo. Soy hincha de Santa Fe, incluso iba a sur (tribuna donde se ubica la barra brava del club) y he pasado cosas muy difíciles que me han fortalecido como jugador”.

¿Qué puede ser lo más difícil en un equipo profesional para un canterano?



“La experiencia. Uno llega como un ‘pelao’ a aprender de canteranos que ya estuvieron desde inicio de año para seguir creciendo como jugador y persona, porque uno no se termina de hacer. Además, más allá de un partido de preparación contra la Selección Colombia Sub-20 nunca tuve acercamientos con la profesional”.



¿Qué le puede aportar a Santa Fe y al ataque? El tema más débil del equipo...



"En esto que queda del año hay que seguir preparándome como jugador y seguir cogiendo cancha como se dice. Mi ilusión es, con goles, poner al equipo en lugares importantes de los que nunca debió salir”

¿Por qué cree que lo llamaron y qué lo hace diferente?



“El trabajo y pasión por lo que hago. En el torneo nacional sub 17 quedé goleador con 35 goles, eso deja una gran satisfacción. En Liga de Bogotá quedé segundo con 13 tantos”.



¿Cómo buscar un lugar para ser de los jugadores principales?



“Debo trabajar en conjunto con todos, obviamente tengo que aprender muchas cosas con (Camilo) Charria, (Dylan) Borrero, también fueron canteranos y compartí con ellos. Hay que trabajar y aprender también del ‘Coco’ Perea”.



Sus compañeros canteranos en el club, ¿cómo tomaron la noticia?



“A compañeros canteranos que ya subieron les di la noticia y les pedí consejos porque ellos tienen más cancha que yo y me pueden guiar un poco en este nuevo proceso”.



Miguel Ángel Machado

Twitter: @miguelmachadom

Periodista FUTBOLRED