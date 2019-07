'Iremos a Neiva a buscar el mejor resultado' : Juan Camilo Angulo

Juan Camilo Angulo ya tiene sana competencia en el puesto de lateral derecho en el Deportivo Cali. Recientemente llegó del Cortuluá Mateo Puerta y en la primera fecha fue titular ante la suspensión del defensa vallecaucano.



Sin embargo, por su experiencia y liderazgo Angulo tiene el visto bueno de Lucas Pusineri. El jugador, en diálogo con WIN, se refirió a los objetivos propuestos y al último compromiso: “Trataremos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, frente a Jaguares fue un partido que jugamos bien de principio a fin, pero ya le estamos dando vuelta a la página y pensando en el siguiente partido.



Con mucha sinceridad afirma que no le suena la idea de quedarse por fuera de la titular:Tambié “Siempre quiero jugar, aportarle lo mejor al equipo, ayudar a mis compañeros, me molesta perderme algún partido, pero regresé y lo más importante fue que el equipo ganó”.



Piensa que tienen clara la idea de juego, la que mostraron en la primera parte del cuadrangular B del presente año: “Somos un equipo que se conoce bien, la pretemporada no fue muy larga, pero intensa, frente a Bucaramanga sacamos un resultado importante, hay que seguir trabajando de la mejor manera, nos seguiremos aplacando partido tras partido y espero que sigamos por la senda del triunfo”.







De Mateo Puerta sostiene que “ha demostrado que es un excelente jugador, trabajamos en pro del equipo, trato de aportar lo mejor de mí y el que decide es Lucas Pusineri”.



Sobre las cosas que deben mejorar y el partido del próximo domingo en Neiva ante Huila, señaló: “Cada partido muestra errores, pero son aspectos que iremos corrigiendo, iremos a Neiva con la intención de buscar el resultado. Es un equipo muy ordenado, le gusta la intensidad y por la hora del partido ellos van a querer buscar nuestros espacios”.



También considera que el grupo que se conservó del semestre pasado puede lograr muy buenos resultados: “Somos la base del equipo, dejamos una idea de juego el semestre anterior, el único que se fue de los titulares fue Camilo y aunque no trajeron refuerzos, Deportivo Cali tiene una cantera importante”.



