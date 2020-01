Polémica por despido de histórico de Once Caldas: 'nadie me dijo nada'

Para Juan Carlos Henao parece no ser suficiente con estar atado a la historia del Once Caldas, haber sido clave en el título de la Copa Libertadores de 2004 ni ser uno de los más queridos por la afición. Nada lo salvó del despido.

El hasta ahora entrenador de arqueros del equipo manizaleño habló de su sorpresiva salida en una entrevista con el diario La Patria, en la que dijo que se enteró de su salida por un oficio, el pasado viernes.



"Neis Nieto, gerente deportivo, me entregó la carta y me dijo que era una decisión de la Junta Directiva y creo que es una decisión de más gente. Hasta el momento nadie me ha dicho nada", explicó.



Según dijo, ni siquiera el entrenador Hubert Bodhert, su jefe inmediato, le explicó la razón de su salida, a pesar de que ambos hicieron el balance al final del año y se propusieron metas para mejorar la preparación de los porteros. "Estoy tranquilo, pero sorprendido y triste", fue el comentario de Henao.



Sobre los rumores que circularon en Manizales, respecto de presuntos actos de indisciplina, fue enfático: "No hay una razón justa para salir del club. No tuve actos contra la disciplina, eso lo pueden corroborar con cualquiera; siempre llegué temprano a los entrenamientos y laboré de la mejor manera, planificando".



Otro de los posibles argumentos habría sido la negativa de Henao a implementar métodos modernos de entrenamiento, a capacitarse y confiar solo en su experiencia como jugador. Eso también es falso, según el exarquero: "cuando me retiré don Jaime Pineda me dijo que me pagaba el curso donde quisiera y en estos días que el Club no anda en una buena situación económica la cosa se dilató y no se concretó. Siempre estuve abierto y dispuesto, además no podía dejar el trabajo tirado".