La sensatez de Juan Carlos Osorio: 'reconozco que nos falta eficacia‘

Atlético Nacional es uno de los equipos que más genera fútbol ofensivo en el fútbol colombiano, los ‘verdolagas’ comandaron la fase todos contra todos con un juego propositivo que intentaba someter al rival.

Contra Cúcuta en el inicio de los cuadrangulares lo logró con solvencia, pero frente al Tolima en Ibagué luchó, inquietó, pero con las 20 opciones que tuvo, sumado a los 18 remates bloqueados de la zaga ‘vinotinto’, los dirigidos por Juan Carlos Osorio se resignaron a una dura derrota que los obliga a marcar diferencia en esta serie de dos partidos consecutivos contra Junior.

Pensando en este compromiso del próximo domingo en el Atanasio frente al ‘tiburón’, Osorio sabe que debe seguir trabajando duro con sus atacantes para que el merecimiento, pase a la contundencia. “Cuando realizamos la planificación de los partidos, evaluamos seis ítems: Las tendencias del rival, los comportamientos ofensivos y defensivos, los jugadores más influyentes defensivos y ofensivos, los goles cómo los concretan, como los conceden, las pelotas quietas, las necesidades nuestras y las del rival y los jugadores frescos”, indicó el técnico risaraldense.

Yerson Candelo como ‘falso nueve’ mostró un gran desempeño en Ibagué, pero le faltó tomar mejores decisiones en el ataque. Si bien, era el delantero indicado para este compromiso, confía que contra Junior sea un juego diferente y vuelva a abrirse el arco para los verdes de Antioquia.



“Respetamos a todos los rivales, entendemos que no tenemos un equipo que pueda someter a todos los rivales, no somos Barcelona, no somos Manchester City. En nuestro humilde punto de vista, analizamos a qué juegan los rivales, cuales son las características y de acuerdo a esto y los otros ítems es que tomamos decisiones”, remarcó Osorio.

Aunque Candelo no tuvo suerte, con Patricio Cucchi o Hernán Barcos, tampoco Nacional ha tenido ese peso ofensivo que permita resolver partidos en pocas llegadas al arco. “Contra equipos como Cali, Envigado nos faltó eficacia y los delanteros eran ‘9’ netos. Nacional es el equipo con más entradas en el último tercio, estamos buscando la mejoría, sigo convencido que un delantero con las características como Yerson Candelo son importantes para nuestro fútbol. Estoy aquí para buscar soluciones, en el último partido quedé tranquilo y dolido porque merecíamos más. El mal no es de ahora, con Barcos y Cucchi no hemos tenido eficacia”, precisó.

Además, “lo más difícil de hacer en el fútbol es la eficacia, reconozco que nos falta y debemos seguir trabajando. Encontraremos escenarios donde un delantero como Yerson Candelo nos va a servir mucho, no lo tenemos en estos momentos”.



Finalmente, citó un ejemplo donde admitió que le falta un mejor intérprete en la ofensiva que sepa finalizar las ocasiones que produce el equipo. “un goleador que necesite cuatro opciones para concretar una, vale 25.000 pesos, de cuatro para tres, vale 75.000, de cuatro para cuatro vale todo lo que se imagine. Reconozco que nuestros finalizadores son buenos pero no excepcionales y teniendo en cuenta la cantidad de llegadas al último tercio, todo dependerá de ese último gesto final”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín