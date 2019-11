Osorio y una franca descripción de Teófilo, aunque no lo nombró

Nacional tuvo un pésimo primer tiempo y eso le costó el partido contra Junior, en el que perdió 2-0 con una gran actuación de Teófilo Gutiérrez, autor de las dos anotaciones.

Juan Carlos Osorio, en su descripción del encuentro, dio una definición de lo que para él fue el encuentro del delantero de La Chinita. Sin embargo, no lo nombró con propiedad, aunque sí fue claro con su descripción.

La pregunta del periodista fue ¿Se le puede sumar también el factor de las provocaciones? ¿Eso desencajó a sus jugadores o a usted?, que lo vimos desaforado..

El entrenador de Nacional señaló: “No, yo soy un hombre que respeto mucho a los rivales, y por encima de todo está el fair play. No me gusta la trampa, ni el engaño, me irrita, y no soy capaz de ocultarlo", dijo. Sin embargo, a renglón seguido dijo: “Un mediapunta que, a parte de ser un buen jugador, es taimado, ladino, y a partir de ahí mis jugadores cayeron en otra idea, ya es un tema para resolver yo en lo personal con los jugadores".

Según la RAE (Real Academia Española), la definición de taimado es “Bellaco, astuto, disimulado y pronto en advertirlo todo" y la de ladino es “astuto, sagaz".