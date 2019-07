Osorio analizó su primer partido y se mostró satisfecho con lo visto

Ya son cinco partidos amistosos que Atlético Nacional suma en esta pretemporada bajo el mando de Juan Carlos Osorio, 5 partidos amistosos, que dan un total de 350 minutos de juego, con 34 jugadores, quienes actuaron en los diferentes equipos que planteó el cuerpo técnico encabezado por el risaraldense. Al final de este último duelo que pone en la recta final la pretemporada, Osorio destacó algunas cualidades que mostró su equipo. Sin embargo, sabe que debe seguir mejorando para encontrar la mejor formación, que pondrá el próximo sábado 13 de julio, en Manizales frente al Once Caldas, por la primera fecha de la Liga II-2019.

“El equipo mostró buen inicio y salida de juego, la interiorización de los laterales nos dio buenos resultados a la hora de llegar al último tercio del terreno de juego. La presión en zona alta nos fue muy bien, hay mucho por mejorar, pero estamos satisfechos. El equipo muestra comportamientos que se pueden ir mejorando con el día a día”, destacó Osorio.



Uno de los puntos altos fue Juan David Cabal, el lateral izquierdo integró su primer juego como titular y el segundo en esta pretemporada. “Juan David (Cabal) tuvo una muy buena actuación, pero Cristian Blanco le compite muy bien. Con ellos dos, estamos bien cubiertos en esa posición. Tienen muy buen presente y esperemos que sean una realidad para Atlético Nacional”.



Además de Cabal, jugó Alexis Estupiñán, otro juvenil que comienza su camino en el club. Pero no fueron ellos dos quienes hicieron parte de la sangre joven del equipo. Jugadores como Andrés Perea, Cristian Moya, Andrés Reyes, Yilmar Velázquez y Cristian Blanco tuvieron minutos en este juego frente a Lanús.



“Fue muy rescatable como terminamos el partido con cinco jugadores juveniles, muestra lo bien que está Nacional en el proyecto de jugadores juveniles. Me atrevo a pensar, que, de esos cinco jugadores, uno o dos van a ser determinantes en el equipo. No es fácil saltar de una categoría sub 18, como lo hizo Juan David (Cabal) a ser el lateral izquierdo titular, compitió muy bien, mostró condiciones y no desentonó. Igualmente, cuando Andrés (Reyes) entró, sabíamos que le va a competir a Cristian (Moya) y así tenemos a otros, hay muy buena competencia interna para mejorar de manera individual y colectivamente”, explicó el DT.



Otro destacado, fue Alberto Costa, el volante argentino cumplió bien su función como mediocentro, algo poco conocido en su trayectoria futbolística. Osorio no se ‘casa’ con los puestos naturales de los jugadores, sino con las funciones de las posiciones.



“Con frecuencia se habla del perfil del jugador, nosotros preferimos hablar del perfil de la posición. Nosotros creemos que debemos tener dos o tres opciones. En el caso del mediocentro, necesitamos uno que vincule el juego como lo hizo ‘Tino’ (Alberto Costa) frente a Lanús, también lo puede hacer Daniel (Bocanegra) en algún momento o Baldomero (Perlaza). También podemos tener un juego más posicional con defensa par o impar y en eso nos va ayudar mucho Baldomero”, resaltó.



Finalmente, el risaraldense aclaró sobre qué quiere construir con su equipo. “Nacional bajo este cuerpo técnico, buscará la consistencia en los principios de juego. Hay diferencias entre jugadores que compiten en la misma posición, pero lo más importante quién lo ejecute mejor, el equipo se comporte de la misma manera. La continuidad es en el día a día, no en el partido. Vamos a encontrar el mejor equipo posible, dependiendo del rival”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín