‘Estoy viviendo un momento muy especial’: Juan David Cabal

De tierras caleñas, Juan David Cabal llegó en enero de 2018 emprendiendo un camino por divisiones menores para llegar al plantel profesional de la mano de Juan Carlos Osorio. La polivalencia, el ataque, la velocidad y la defensa, son características que ponen a este jugador de 18 años como una de las apuestas ‘verdes’ para este semestre.



“Estoy viviendo un momento muy especial, aprovechando la oportunidad. Contra Lanús me fue muy bien, fue el primer partido con el equipo profesional. Espero aportar todo mi talento, la velocidad y los centros. Estoy trabajando como lateral izquierdo, pero no tengo problema en jugar como central por izquierda. Soy muy bueno en el fútbol aéreo, defiendo muy bien. Entre mis retos está ser campeón con Nacional”, indicó Cabal.



En cuanto a su carrera deportiva, Cabal diputó el torneo sub 17 en el 2018 y este año ascendió a la categoría sub 20, proviene del equipo Fútbol Paz de Cali y tuvo un paso por Orsomarso. Sobre su ascenso al equipo de Osorio, el jugador explicó que, “me recomendó Alejandro Restrepo, el técnico de la sub 20. Cuando me eligieron para la convocatoria, llamé a mi familia, ellos se pusieron muy felices por mí, soy hijo único, ellos viven en Cali y casi se vienen al partido amistoso contra Lanús”.



Trabajando estos días con Osorio, Cabal dijo que “ha sido como mi papá, me ha enseñado muchas cosas. Me aconseja, dice que juegue tranquilo, que no piense en los errores que pueda cometer. Compañeros como el capitán Alexis (Henríquez) me dice que juegue, que me suelte pero que no descuide la defensa. Dependiendo de las circunstancias del partido, salga más o menos al ataque, aunque esas decisiones las tomo yo”.



Sobre su compañero Cristian Blanco, competencia en el puesto de lateral izquierdo, Juan David lo elogió, “tanto (Cristian) Blanco como yo, somos buenos jugadores, tenemos casi las mismas cualidades, somos rápidos, salimos bien al ataque y somos buenos en defensa. Me alegra la confianza que tiene el ‘profe’ (Juan Carlos) Osorio con nosotros, nos dice que juguemos como siempre hemos jugado”.



En conferencia de prensa, Juan Carlos Osorio destacó al lateral ‘verdolaga’. “Juan David (Cabal) tiene muy buenas características, es rápido, su juego aéreo es competente y espero que a futuro sea dominante. Juega con pasión, por el amor a ganar, es zurdo y esperemos que aproveche la oportunidad que tiene, que el fútbol y la vida los premie”.



Con 1,86 de estatura, Cabal impone físico a sus rivales. Entre sus ídolos destacó a Marcelo, el brasileño del Real Madrid, aunque aclaró que “defiendo mejor que él”. Finalmente, dijo que “siento presión para hacer bien las cosas” y espera que los hinchas “me tangan mucha confianza, que no me chiflen cuando juegue mal”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín