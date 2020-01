El amargo regreso de Pérez a El Campín: 'Pensé que iba ser más bonito'

Juan David Pérez protagonizó uno de los traspasos más polémicos de la Liga 2020, al pasar de Millonarios al América de Cali.

Era un hombre clave para Gamero en el azul pero sorpresivamente pasó al rojo, que se movió más rápido en la gestión del préstamo y apostó duro por sus servicios.



Pérez volvía este domingo a la que fue su casa, el estadio El Campín, en el torneo de pretemporada de ESPN. Y aunque sabía que no sería un jardín de flores, le dolió que los hinchas de Millonarios lo silbaran de principio a fin.



"Pensé que iba a ser más bonito volver al Campín, pero lastimosamente no fue así. Así es el fútbol, uno se tiene que acostumbrar a todo. Es normal que a uno le griten, no es la primera vez que lo hacen. Me da tristeza porque pensé que había hecho un poco mejor las cosas", aseguró el extremo con mucha honestidad.

El exjugador del azul prefirió concentrarse ahora en lo que le exige su nuevo equipo, que en su opinión dejó buenas sensaciones tras el empate 1-1:

"América hizo un buen partido, tuvimos un primer tiempo excepcional. Millonarios en el segundo tiempo tuvo más la pelota, hizo las cosas bien y logró empatarnos. Ellos mostraron que están en su casa, que quieren defenderla y hacer las cosas bien", explicó.