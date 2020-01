¿Una indirecta para Millonarios?: las palabras de Pérez en América

Juan David Pérez es nuevo jugador de América luego de su gran paso por Millonarios. El futbolista salió del club y ahora jugará en los rojos de Cali, que compraron una parte de su pase a Celaya, club dueño del pase.



Los azules esperaban alargar el préstamo, pero el equipo mexicano no se pudo 'resistir' al dinero que puso América por Juan David Pérez. Ahora, la salida no gustó mucho en los hinchas azules y el delantero dejó una pequeña indirecta para el cuadro bogotano y sus directivas, que no 'le dieron estabilidad' ni lo compraron.

Juan David Perez

La llegada mia al @AmericadeCali se da de la mejor manera, ellos hacen una compra y uno siempre como jugador quiere llegar a una institucion donde lo compre y tenga una estabilidad, esta depositando la confianza en mi y espero retribuirles pic.twitter.com/CTD7remUaD — Ronaldo R9🇧🇷 (@futbol115w) January 7, 2020

"En Millonarios se hicieron buenos semestre y se hicieron bien las cosas, sabíamos que no iba a ser un torneo fácil y cada quien dio le mejor de sí. La hinchada reconoce el esfuerzo y sacrifico que hicimos lo que hemos salido hasta el momento. La llegada a América se da de la mejor manera, hacen una compra y uno como jugador quiere llegar a una institución donde lo compren y donde tengan estabilidad, eso hace América, depositó la confianza en mí", dijo en su presentación.



Por otro lado, el jugador hace parte de uno de los mejores tridentes que se está armando en Colombia con Duván Vergara y Adrián Ramos. Recordemos también que el rojo de Cali jugará Copa Libertadores, mientras que Millonarios iba a jugar Suramericana.