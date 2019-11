‘Mientras el Cali tenga esperanza, la ilusión está intacta’: Dinenno

Deportivo Cali está en el tercer escalón de los opcionados para ser finalista de la Liga II-2019 por el cuadrangular B, pero se aferra a dicha posibilidad, sabiendo que cierra en su estado frente al ya eliminado Alianza Petrolera.



Cuerpo técnico y jugadores azucareros han sido repetitivos en que la esperanza es lo último que se pierde y saldrán a hacer lo suyo: ganar por buen margen frente al conjunto santandereano, y aguardar una mano celestial para que empaten América y Santa Fe en el Pascual Guerrero.



Uno de los jugadores que habló de la contienda que viene, así como de la forma en que se han visto perjudicados por los arbitrajes fue el goleador Juan Ignacio Dinenno, que ya suma 11 anotaciones y es el tercer mejor artillero de la Liga. Lo anteceden Germán Ezequiel Cano (Medellín, 13) y Michael Rangel (América, 12) y ante el conjunto aurinegro el atacante gaucho podría mejorar su cuenta personal.



Dinenno aseguró que “mientras tengamos esperanza la ilusión está intacta, vamos a tratar el jueves en nuestro partido de hacer lo necesario, después dependeremos de otro partido, que es algo externo”.



De las actuaciones de los jueves aseguró que “siendo un tema mirándolo más desde afuera como espectador, me daría más un sentimiento de bronca en cuanto a ver injusticias. Obviamente que la gente de otros equipos lo toma como una excusa, pero cuando es algo tan reiterado, entendiendo que los errores existen en este deporte, incluso con la aplicación del VAR, hay todavía cuestiones dudosas, pero me quedo con eso, este sentimiento de que a veces se cometen injusticias, y no soy quien para juzgar a nadie, porque no tengo el conocimiento de todos los casos, yo me equivoqué en la jugada de gol de Santa Fe, primero en la pifia y después al no seguir al ‘chino’ Sambueza para tapar ese pase al centro, más que nadie sabemos que las equivocaciones en este deporte son válidas”.



Sin más quejas, Juan Ignacio reconoció que ahora lo importante es concentrarse en ganar el partido del jueves: “Sabemos que es un cuadrangular en el que nadie ha sacado más de un gol de ventaja, solamente América a Alianza con esa última jugadas de Vergara en la que ellos estaban buscando por lo menos el empate, y fue un contragolpe. Luego todos los partidos se han definido por un gol, detalles, penales. Va ser un partido muy difícil, el equipo rival no juega por algo, pero es un equipo profesional que va a tratar de poner la vara tan alta como la dejó hasta ahora, vamos a tratar de ganar con la diferencia necesaria y esperar un guiño del otro lado”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces