Ídolo verdolaga se prepara para ser entrenador ¿Llegará a Nacional?

Nacional y su rica historia de títulos ha dejado varios ídolos en la historia. Algunos han seguidos vinculados al club luego de su retiro, mientras que otros han optado por alejarse completamente del fútbol.

Uno de esos jugadores que dejó su impronta con la camiseta verdolaga y que luego marcó una generación en el fútbol internacional fue Juan Pablo Ángel. El antioqueño empezó su carrera en 1993 y muy rápido en 1994 fue parte crucial del título que ganaron en aquel año.

Ángel pasó por Argentina y se convirtió en goleador de River Plate, lo que le permitió ir a Europa. En Inglaterra hizo historia en el Aston Villa y luego de un ciclo cumplido allí pasó a la MLS, donde jugó con New York Red Bulls, Los Ángeles Galaxy y Chivas USA, hasta volver a Nacional en el 2013.

Su regreso ayudó a consolidar un equipo ganador con Juan Carlos Osorio y ganó cuatro títulos. Luego de su retiro de las canchas, el exfutbolista estuvo vinculado a la institución antioqueña como un asesor deportivo, pero dejó este cargo en 2017 en medio de los rumores de desencuentros con Reinaldo Rueda, entrenador de la época, y su grupo.

Pero la preparación de Ángel ha sido en todos los ámbitos y desde algún tiempo estudia para ser entrenador y cabeza de un equipo. “La Federación de Gales me ofreció la plataforma para hacer los cursos de entrenador y es algo que he valorado inmensamente", dijo en una entrevista con 'The Coaches Voice'.

Allí mismo expresó que “me gustaría entrenar. Hoy lo hago en la cabeza, para ser parte de un cuerpo técnico, la cabeza de un cuerpo técnico. Una vez que sienta que estoy listo, ese día me pondré en el mercado y veré qué opciones hay".