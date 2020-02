El 'Indio' lo saca todo: el adiós a Nacional y su relación con Osorio

Hace algunos días, Juan Carlos Osorio reveló que dos buenos volantes saldrían del equipo: Juan Pablo el ‘Indio' Ramírez y Neyder Moreno, ambos jóvenes que pertenecen a Atlético Nacional.



El ‘Indio' habló este martes en el ‘VBar', de ‘Caracol Radio', y dio a conocer los motivos de su salida del equipo, pues una vez más, parece, tendrá poco protagonismo en el verde.

“Muchas veces la gente piensa que Nacional son lo mejor, pero lo de adentro nadie lo sabe, quiero mas continuidad, no me siento muy bien allá", dijo el volante antioqueño.

Y es que para él, dice, es difícil ver cómo lo han apartado del grupo principal. “El profe me dijo que tenia que luchar el puesto con 4 jugadores y tenía que trabar muy duro, pero me sentía como desechable porque entrenaba aparte. Yo no me sentía muy bien porque me tocaba entrenar en una cancha aparte con 4 jugadores sub 20, yo le decía que quería trabajar y jugar con el equipo".

Ahora, Ramírez deberá buscar un nuevo desafío en su carrera. En Colombia el libro de pases está abierto hasta el 21 de febrero y como no ha jugado ningún partido en esta Liga, puede fichar por cualquier club, sin embargo, el panorama internacional no está tan fácil, pues en muchos países ya no se permite la inscripción de jugadores.

“Varios equipos como Cúcuta, Once Caldas y Santa Fe se han acercado con ofertas pero no hay nada en concreto. No si todo me esta pasando de entrada, de un batacazo.. pero quiero jugar, irme al exterior y aprovechar las oportunidades donde sea. Tuve varias oportunidades el semestre pasado e hice las cosas muy bien, pero ya tenía claro que quería salir a un equipo que tuviera más continuidad", contó en ese programa deportivo.

Ramírez renovó hace poco su contrato con el equipo verde hasta junio del 2022 y eso lo vincula, así que una venta fácil parece poco probable, en ese contexto, lo más fácil sería un préstamo. Los clubes de Colombia en los que ha jugado, además de Nacional, son Leones y Pasto, con buenas presentaciones en los dos.

Juan Pablo estuvo entrenando con la Selección Colombia sub-23 que está en el Suramericano, pero una lesión lo sacó de la competencia.