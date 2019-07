Jugador de Atlético Nacional es nuevo refuerzo del Deportes Tolima

El Deportes Tolima confirmó la llegada de Juan Pablo Nieto para enfrentar la Copa Colombia y la Liga II-2019. Este movimiento se supone como la respuesta de los directivos a la sorpresiva salida de Rafael Carrascal en días pasados.

Juan Pablo Nieto no renovó su contrato con el Once Caldas, equipo que decidió no ejercer la opción de compra que tenía por el jugador procedente de Atlético Nacional. El volante creativo se estaba entrenando con el cuadro verdolaga a la espera de su futuro.



Tras conocerse el interés del Deportes Tolima, ambos equipos entraron en negociaciones y al final se llegó a un acuerdo. Las condiciones de su llegada no se han presentado, sin embargo, varios medios aseguran que será por préstamo por un año con opción de compra.



El volante de 27 años no iba ser tenido en cuenta en el nuevo proyecto que se encuentra liderando Juan Carlos Osorio en Atlético Nacional, por este motivo, el jugador tenía varias ofertas en el fútbol colombiano. Sin embargo, el proyecto deportivo del Tolima fue el que más interesó.



Nieto llegará para ser el reemplazo natural de Rafael Carrascal, jugador que también terminó su vínculo con el Tolima y al parecer su destino será el fútbol de Grecia.



Deportes Tolima se hace con un jugador de talento especial, el cual venía manteniendo una buena regularidad con el Once Caldas en los torneos pasados.