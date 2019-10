Hay que ganar: jugadores de Santa Fe que deben cuidarse contra Unión

Independiente Santa Fe se juega este domingo (5:00 p.m.) su reingreso a los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Liga II-2019. Para eso debe ganarle a Unión Magdalena en El Campín, en partido de la fecha 18 y así poder sacar a Millonarios del selecto grupo.

Justamente se enfrentará a Millonarios en la fecha 19, por lo que, de ganarle al ciclón samario, se preparará para afrontar un clásico muy reñido por el cupo a los cuadrangulares.



Frente al Unión hay que ganar, como sea, por el resultado que se pueda dar, pero lo importante es sumar los tres puntos de local. No puede el expreso darle el lujo de ceder puntos contra un rival que está peleando por no descender, como le pasó hace una semana con el Huila, también en Bogotá.



Sin embargo, aunque deben entregarlo todo para ganar, en Santa Fe hay tres jugadores que deberán cuidarse más de la cuenta para no perderse el derbi capitalino de la fecha 19. Ellos no pueden ser amonestados, porque si no automáticamente no estarían frente a Millonarios.



Es así como el defensor central Fáiner Torijano, el volante Daniel Giraldo, y el mediocampista argentino Fabián Sambueza, llegan al duelo con Unión Magdalena con 4 tarjetas amarillas acumuladas y no pueden ‘dar papaya’ con otra amarilla, pues no jugarían el esperado clásico de la penúltima jornada.