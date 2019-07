'Novelas' del mercado que deberían definirse antes del inicio de Liga

El fútbol colombiano está a pocos días de volver a vivirse en los estadios del país, pero algunos equipos aún no cierran todas sus contrataciones para este semestre.



A lo largo de este mercado de fichajes han sonado muchos nombres para diferentes equipos del rentado nacional y en las últimas horas se han sumado otros.



Aunque los equipos tendrán plazo hasta el 6 de agosto para contratar jugadores que provengan de otros equipos, lo ideal es empezar el campeonato con la mayoría de su nómina y así no perder tiempo. No obstante, esto no se ha dado en todos los equipos y estas son algunas de la ‘novelas’ que aún están por resolverse.



El regreso de Duván Vergara: tras un semestre sin mucho éxito en Argentina, el jugador fue sondeado inicialmente por Deportivo Cali para regresar. Finalmente esto no se cumplió y surgió la opción de llegar al América, el otro equipo de la ciudad. Las dificultades se han dado por temas económicos con Rosario Central, pero esto podría tener un final feliz en los próximos días para el escarlata.



El delantero de Millonarios: Luego de la salida de Roberto Ovelar se intensificó la búsqueda por un delantero para el azul. Yustin Arboleda fue el primero sobre la carpeta, pero muchas fueron las dificultades con Marathon, su equipo de Honduras. ‘Chicho’ Arango fue la segunda opción y debería llegar en las próximas horas para unirse al azul. No obstante, Arboleda también podría llegar.

La salida de Wuilker Faríñez: la llegada de Jefferson Martínez parecía ser el ultimátum de la carrera de Faríñez en Millonarios, pero hasta el momento el arquero venezolano continúa en el azul, aunque no estaría para el inicio del campeonato por una supuesta lesión.



Duque llega o no Santa Fe: aunque el rojo contrató a Federico Anselmo como delantero de área, Jefferson Duque fue una opción más que apareció en la carpeta del rojo. Al jugador se le practicaron las pruebas médicas pertinentes, pero no convencieron del todo y le estarían ofreciendo un contrato especial por el riesgo de sufrir lesiones durante su estancia en el rojo.

La contención de Tolima: Carlos Rentería y Rafael Carrascal aún no definen su continuidad en el Deportes Tolima por temas salariales. El segundo entrena con el equipo, pero espera salir a otro club en este mercado.



¿Qué harán con Juan Pablo Nieto?: el buen volante está entrenando actualmente con Atlético Nacional, dueño de sus derechos deportivos, pero no parece estar en los planes de Osorio. Once Caldas quiere continuar con él, pero desde el verde esperan obtener dinero con su préstamo.



Dos cracks sin rumbo: actualmente hay dos jugadores que podrían caerle bien a cualquier equipo del rentado colombiano, pero que no tienen club por su tormentoso pasado. Johan Arango y Miguel Murillo están libres, pero hasta el momento no están en los planes de ningún club del país.