La curiosa decisión que podría tomar Comesaña para el cierre de Liga

Julio Comesaña está a dos días de cumplir su sanción fuera de la línea de dirección técnica y aunque los lógico es que volviera para el partido contra Millonarios, aún eso no parece estar tan seguro.

El entrenador de Junior tuvo que ver varios partidos desde los palcos y aunque sus dirigidos pasaron por momentos malos y buenos, al final lograron el objetivo y están cerca de clasificar a la siguiente fase de la Liga.

En su última aparición frente a la prensa, Comesaña bromeó con que quizás seguiría viendo los partidos desde el palco y esas declaraciones recibieron respaldo este miércoles por parte de su asistente Roberto Peñaloza.

“No sé, él dice que se siente mejor arriba, pero yo creo que al profe le hace falta esto. Él es el capitán de este barco y es una persona que en la raya es indispensable para el grupo”, dijo Peñaloza.

Aunque parece una broma, no hay ninguna regla que obligue al entrenador a estar en el banquillo en los partidos, por lo que la decisión del entrenador uruguayo de no volver a la raya no es tan alocada.