No más especulaciones: Comesaña descartó un refuerzo para Junior

Luego de ganar el título de la Liga I y de perder la final de la Liga II, el Atlético Junior sigue en su tarea de reforzar la plantilla para la Copa Libertadores 2020 y por ahora confirmó nombres como los de Didiero Moreno, Carmelo Valencia, Larry Vásquez y Cristian Higuita. Ahora, uno de los nombres que ha sonado fuerte para llegar al equipo ‘tiburón’ es el del delantero Dayro Moreno, quien jugó este año con Talleres de Córdoba.

Este miércoles el técnico Julio Comesaña descartó tajantemente que el club barranquillero estuviera interesado en el atacante, por sus altas pretensiones económicas. “Nunca consideramos a Dayro Moreno para llegar al club. Vamos a traer los jugadores al alcance de la posibilidad del club", dijo el uruguayo en El Alargue.



En otra entrevista en Fox Sports Radio, Comesaña contó que lo llamaron de una emisora de Córdoba para preguntarle si él había pedido a Moreno. "Yo les dije que nunca hemos estado interesados en ese jugador".

Por su parte, el presidente del Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, ratificó que por ahora no hay ninguna operación confirmada por el delantero tolimense, quien pasa sus vacaciones en Colombia.



"Dayro no firmó con Junior ni con nadie. No hay nada definido", dijo Fassi y agregó que, pese a todos los rumores que surgen por supuesto interés de clubes por su atacante, "... yo tengo la esperanza y la fe de esperarlo a muerte".