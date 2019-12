¿Le restó importancia a la final? Las francas respuestas de Comesaña

Junior empató en casa por 0-0 contra América y dejó escapar una gran oportunidad como local de irse con diferencia al partido de vuelta de la final en Cali. El conjunto tiburón, por su parte, no tuvo un buen juego.



Julio Comesaña, quien no está todavía firme a seguir como el entrenador de Junior, habló de la final y dejó frases que restarían importancia a este tema, haciendo referencia a que vienen de ser los bicampeones y que ya están en la Copa Libertadores del próximo año.

Sobre América y el partido de Junior...



"Yo digo que simplemente no tuvimos la precisión que debemos tener en ese tipo defensivo que planteó América, en cerrar líneas de pases, de replegar y buscar el error para contraatacar. No se puede ser preciso a esa velocidad donde no hay espacios. El principio del fútbol es ofensivo es el cambio de ritmo, si no se encuentra el espacio amplio para acelerar, uno no puede acelerar todas las veces... siempre lo hicimos".



Sobre la final... ¿Le quitó importancia?



"Equivocamos los caminos, vi mucha ansiedad y deseo como si nos estuviéramos jugando por un plato de comida que hace un mes no lo vemos y queremos comer. Jugamos por el orgullo de conseguir otro título más, pero no tenemos angustia de irnos al descenso, no tenemos angustia de Copa internacional porque ya estamos clasificados, no disfrutamos el partido y jugamos por obligación.



En algunas situaciones nos llenamos de ansiedad, pero ansiedad de qué si ya estamos clasificados y todo. Queremos ganar, pero si no lo ganamos qué va a pasar... los jugadores no sirven, yo no sirvo, ya sabemos cómo es este negocio. No tenemos por qué tener ansiedad. Nos causa dolor y tristeza porque queríamos darle una alegría a la gente, pero no es grave".



Las limitaciones del equipo...



"Viendo el desarrollo del partido me parecía difícil que metiéramos un gol, no arreglamos cosas con un cambio, hay cosas que no se pueden arreglar. Tenemos algunas limitaciones para armar una figura distinta que nos pueda dar algo más. Nos falta un jugador para generar otras cosas y a veces chocamos con cosas que no nos permiten elaborar bien. Si meto un jugador en el medio campo, debo sacar un atacante y me pasa lo de antes: no tengo gente dentro del área".