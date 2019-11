‘El error fue mío’: Comesaña asume la responsabilidad por la derrota

Atlético Junior comenzó de la peor manera posible la fase de cuadrangulares: con una derrota abultada en su propio estadio. El cuadro ‘tiburón’ cayó 1-3 frente a un Tolima que aprovechó los errores cometidos en el terreno de juego y también los fallos en el banco, pues según el técnico Julio Comesaña, los goles del cuadro ‘pijao’ llegaron después de que sacó a Sebastián Hernández. “Hice una modificación cuando el equipo estaba controlando el partido. Me equivoqué, ¿qué hago?”, reconoció Comesaña en la rueda de prensa.

Comesaña explicó así lo ocurrido en el arranque del juego: “Creo que teníamos contemplado eso que pasó en los primeros minutos hasta el gol del Tolima. Para nadie era un secreto, habíamos trabajado para tomar precauciones, pero, sin embargo, ocurrió: una serie de imprecisiones, pérdidas de pelota que nos complicaron con contraataques fuertes profundos hasta el 0-1. De ahí en adelante el equipo fue creciendo en el partido y empatamos”.



¿Dónde estuvo el error? “Estuvimos en función objetiva, trabajamos bien la franja derecha, a los 70 minutos pensé que tenía dos posibilidades: o Sandoval va a la cancha o va un volante, para eso llevamos a Yohandry Orozco. Me decidí por el volante, sacando a Hernández porque Orozco tiene buen manejo de pelota, movilidad, pase, remate. Puede acelerar, acercarse a Teo, llegar y pisar el área".





Frase contundente: "Queriendo hacer bien, hice mal. A los jugadores les dije que hicieron un buen partido mientras las cosas fueron normales. Hasta el el cambio que hago. Visto así, el error fue mío, lo acepto. Un ‘score’ abultado porque al Tolima no se le puede dar ventaja, nos ganaron bien. Aceptar las cosas como son".



Comesaña defendió a sus jugadores: “No es que el equipo entró relajado. No es que no quisiera, el equipo corrió, luchó. Nos desacomodamos, hubo imprecisiones, nos pusieron nerviosos, y ellos aprovecharon. No tomo esto contra el equipo, para nada. El responsable de la derrota fui yo: hice una modificación cuando el equipo estaba controlando el partido. Me equivoqué, ¿qué hago?”.