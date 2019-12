Junior se complicó en casa: su mejor y su peor cara contra América

Junior empató sin goles como local contra América en la primera final de la Liga II-2019. El conjunto tiburón no logró anotar y aprovechar su localía para buscar una victoria que lo llevara a Cali con una ventaja para la final.



Asimismo, el conjunto tiburón también logró tener aspectos buenos en el partido, que lo dejan con ilusión para buscar el tercer título consecutivo.

Lo bueno:

Por un lado no anotó gol, pero tampoco recibió. Va con las mismas posibilidades a Cali para buscar la victoria, pues Sebastián Viera logró tener su arco en cero y no fue 'víctima' de los goles de Duván Vergara o Michael Rangel, uno de los goleadores del torneo.



Por otro lado, la defensa también fue sólida. El cuadro tiburón se mantuvo en cero y fue seguro en la parte de atrás con Rafael Pérez y Germán Mera, que supieron contrarrestar el ataque.

Lo malo:

El mediocampo no fue tan claro. Víctor Cantillo y Leonardo Pico no tuvieron su mejor partido y regalaron varios balones en la mitad del campo, que generalmente ganaba América.



La definición. El cuadro tiburón tuvo llegadas importantes con Teófilo Gutiérrez y Edwuin Cetré, jugadores que intentaron en ataque, pero no lograron anotar a su favor.



La localía. El tema de ser locales y jugar en casa no pesó mucho, pues el cuadro barranquillero no logró sumar un gol en su casa y no va con ninguna diferencia a favor a Cali. Asimismo, todo está igualado y buscará en una plaza difícil la estrella 10 de su escudo.