¿Con la misma moneda?: Junior no se presentó a rueda de prensa

Previo al duelo de vuelta de la final de la Liga I-2019, Julio Comesaña y Sebastián Viera no se presentaron a la rueda de prensa oficial organizada por la Dimayor. Por otro lado, Alexis García y Camilo Ayala dieron sus impresiones sobre lo que será el partido en Bogotá.



De igual forma como sucedió en el partido de ida en Barranquilla, Alexis García no se presentó a la rueda de prensa de la Dimayor. Por esta situación, el equipo nariñense recibió una sanción por no asistir a este evento organizado por la entidad.



Este lunes 10 de junio la Dimayor dio a conocer la sanción para el Deportivo Pasto. La entidad acusa que no se respetaron los protocolos exigidos en la atención a los medios del pasado 7 de junio en Barranquilla.



"Los clubes afiliados a la DIMAYOR tienen la obligación de cumplir las disposiciones reglamentarias aplicables. El reglamento de la Liga I y II 2019, en su artículo 64 impone a los clubes participantes el deber de asistir a la rueda de prensa oficial organizada por la DIMAYOR el día previo a la realización de los partidos con la asistencia obligatoria del Director Técnico y el capitán", resalta el comunicado.



Además, la entidad recalca que se han dispuesto los tiquetes aéreos para que tanto el director técnico como el capitán se trasladen a la ciudad que será sede del partido. Por tal motivo, Deportivo Pasto fue multado con más de 4 millones de pesos que deberán pagarse a la Dimayor.



Junior no se presentó a la rueda de prensa, por lo tanto, se supone que se debe aplicar la misma sanción al cuadro barranquillero. El reglamento es claro y se debe cumplir a cabalidad en cada situación.