La esquiva respuesta de Valenciano luego de que Junior lo desmintiera

El pasado jueves creció la polémica luego de que Iván René Valenciano, exfutbolista y comentarista en 'Espn Radio', afirmara que había dos casos confirmados de coronavirus en Junior. El 'Bombardero' estaba seguro y explicó.



Sin embargo, horas después, el club barranquillero sacó un comunicado desmintiéndolo y mencionando que todos los futbolistas estaban bien, que había dos casos con sospecha, pero que el tema salió negativo.

Después, Valenciano habló en 'Espn' y esquivó el tema, mencionando que habló con el papá de Teófilo Gutiérres (que según él tenía un cuadro viral). Sin embargo, no se hizo cargo del tema y no se retractó sobre sus palabras.



"Tuve la oportunidad de conversar con el papá de Teófilo Gutiérrez y me dijo que su hijo estaba bien, en su casa y sin problemas. Nos alegra saber que todo está bien y sin ningún tipo de inconveniente", finalizó, sin más detalles.