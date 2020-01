Víctor Cantillo confirma su salida y dejó un emotivo mensaje en Junior

Víctor Cantillo confirmó que se va del Junior y ahora tendrá una experiencia internacional con Corinthians, su nuevo club que lo oficializará en las próximas horas.



El colombiano dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre Junior, los hinchas, y su paso por el fútbol colombiano. El volante, que fue llamado en ocasiones a la Selección Colombia, ahora irá al fútbol de Brasil.

"En este día especial para mi carrera y mi futuro, quiero agradecer a todas las personas que durante estos dos años y medio estuvieron apoyándome en Barranquilla. Soñé con vestir la camiseta de Junior y cuando llegué muchos no creyeron en mi, con trabajo y dedicación pude ganarme el corazón de muchos. Cumplí el sueño y ganamos muchos títulos que sin duda permanecerán en mi corazón a cualquier lugar que vaya. Quiero agradecer a los directivos, cuerpos técnico, compañeros, hinchada y a todos los que creyeron en mi y hoy ven el fruto de esa confianza que me dieron. A todos los llevo en mi corazón, y puedo decirles con la mano con el pecho que no es un adiós, es un hasta luego. Y que no se les olvide ¡JUNIOR TÚ PAPÁ!", publicó.

Cantillo dejó Junior, equipo con el que ganó cuatro títulos: dos ligas, una Superliga y una Copa Colombia. El futbolista, ahora, deberá seguir con su alto nivel en Brasil y podría seguir en el radar de la Selección Colombia.