Borja hace sonreír a Junior: debut ganador en la Liga frente a Equidad

Atlético Junior empezó a ilusionar a su afición desde el debut en la Liga I-2020. Este sábado el tiburón derrotó 2-0 a La Equidad y dejó una gran imagen de lo que va a ser en ataque este semestre. Miguel Ángel Borja debutó con gol, y el sello lo puso el hombre más querido de la casa: Teófilo Gutiérrez.



Sobrio, tranquilo, a media máquina. Así fue el primer triunfo del año del Junior de Comesaña. No pasó mayores problemas y no necesitó esforzarse a fondo para dejar claro que promete ser arrollador en el campeonato.



Es el equipo mejor reforzado y desde ya está cumpliendo con las expectativas, con un fútbol sencillo, alegre, demoledor y que apuesta siempre al ataque, a proponer y a no especular. Mucho menos en el Metropolitano, en el que quiere que sea su gran fortaleza.



