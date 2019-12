¿Será su última final? El sueño de Comesaña en el Metropolitano

Julio Avelino Comesaña está nostálgico, emocionado y viviendo un sueño: Junior disputará desde este domingo la gran final de la Liga II-2019 contra América de Cali, en la ilusión de que el tiburón consiga el tricampeonato.

El primer juego por el título se disputará en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, desde las 7 de la noche, así que Junior sueña con el partido soñado en un marco perfecto. El técnico uruguayo se sueña con una fiesta, no se sabe si será la última, pues se especula que Comesaña no seguirá dirigiendo al club atlanticense en 2020.



“Nosotros esperamos hacer un juego que esté representando el verdadero nivel del equipo en sus mejores momentos. No hay mañana, es ahora. Son dos partidos en los que no se puede especular, queremos mostrar la mejor expresión futbolística y estamos en casa. La hinchada es una fuerza extra”, dijo el entrenador juniorista.



Comesaña insistió en lo que vivirá la afición, y lo que le puede transmitir a los once tiburones que estarán en el gramado del ‘Metro’: “Conozco muy bien la ciudad, la gente con el tema del Junior es insaciable. Hay que ganar, goleando, porque la gente es emotiva; si sabemos lo que la gente quiera, será un estímulo para salir a jugar esta primera final; queremos hacer felices a las personas y eso nos hace felices a nosotros”.