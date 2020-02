El mensaje de Junior que parece respuesta a la crítica de Valenciano

Este miércoles la polémica llegó por unas declaraciones de Iván René Valenciano, quien habló de la poca historia internacional que tiene Junior en el programa de ‘El Vbar', de ‘Caracol Radio'.

“Junior no tiene una historia tan larga, no tiene títulos internacionales, máximo fuimos semifinalistas de una Copa Libertadores y ha ganado 9 títulos en la Liga; no ha sido campeón de copas internacionales", dijo el exfutbolista barranquillero que militó en ese equipo.

Pues esas declaraciones encendieron a los hinchas del tiburón, quienes volvieron a cargar contra Valenciano en redes sociales, pues esta es una nueva crítica de las muchas que ha hecho el exfutbolista.

En redes sociales, el club también parece haberse sumado a la polémica, aunque no lo hizo de manera directa. Para motivar a sus hinchas, la cuenta de Junior escribió que “Este domingo al Metro, a ver a los dos más grandes de la HISTORIA de Junior acompañados del plantel que sueña cada día con lograr los objetivos. ¡VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL!".

🤩🏟| Este domingo al Metro, a ver a los dos más grandes de la HISTORIA de Junior acompañados del plantel que sueña cada día con lograr los objetivos. ¡VAMOS JUNTOS HASTA EL FINAL! #VamosJunior🔴⚪🔵 pic.twitter.com/do6AWyPou0 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) February 12, 2020

Junior hizo hincapié en la palabra historia y además nombró a Viera y Teófilo como los dos más grandes, pues Valenciano también había señalado que “yo metería las caras de Valderrama, Pacheco, Valenciano, Delménico para hacer una camiseta con la historia del Junior, porque no tiene la gran historia", pues en la conversación se estaba hablando de una especial indumentaria que tendrá Flamengo para conmemorar los 100 años del himno del equipo.