Las consecuencias de un duro partido: 'Teo' sufrió una fractura

Teófilo Gutiérrez fue la gran figura del encuentro entre Junior y Nacional, que terminó con victoria para el equipo barranquillero por 2-0, con doblete de su máximo referente en el ataque.

El delantero de La Chinita fue protagonista por su buen fútbol, pero también por la polémica que rodeó un supuesto rifi-rafe con Alexis Henríquez, capitán de Nacional y a quien superó en el terreno de juego.

Sin embargo, a ‘Teo' no le salió todo bien en el encuentro. Este jueves, un día después del encuentro, Junior dio a conocer un comunicado oficial sobre una fractura que recibió en ese encuentro.

“El delantero barranquillero sufrió fractura de los “huesos propios” de la nariz. Asimismo, herida en el interior del párpado, lado derecho, requiriendo tratamiento médico", explicó el club.

No es claro si el jugador no podrá participar en los próximos juegos de Junior, pues no podrá contar con Víctor Cantillo, quien tiene una esguince de tobillo y deberá tener reposo.