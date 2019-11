El importantísimo jugador que pierde Junior para los cuadrangulares

El ríspido partido entre Junior y Nacional, por la fecha 4 de los cuadrangulares, dejó felicidad por el marcador, pero tristeza por la pérdida de un importante jugador para los próximos dos partidos.

Para el inicio del segundo tiempo, Julio Comesaña sacó del campo a Víctor Cantillo y mandó al campo a James Sánchez, aunque parecía una variante para darle un ritmo diferente al encuentro, se confirmó que Cantillo sufrió una lesión.

Al final del partido, el volante manifestó que “tengo bastante dolor y esperemos a ver qué pasa. El profe me cambió porque sabía que si seguía me podía lastimar más. Yo tenía el deseo de seguir, pero me molestaba".

Pues al volante le hicieron los exámenes pertinentes y se le diagnóstico un esguince de tobillo grado 2 que no le permitirá estar en los próximos dos partidos de la Liga, contra Cúcuta y Tolima.

Cantillo ha sido uno de los jugadores con más minutos de juego este semestre y se ha convertido el equilibrio del mediocampo en Junior. Ahora, el volante deberá tener tiempo de descanso y los jugadores que podrían estar en su puesto son James Sánchez y Sebastián Hernández.