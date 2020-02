Las dos sanciones de Dimayor a Junior por hechos extrafutbolísticos

Este miércoles se dio a conocer la resolución del Comité Disciplinario del fútbol colombiano y allí se destacan las dos sanciones al Junior de Barranquilla.

La primera de ellas hace referencia al partido con Medellín, por la tercera fecha de la Liga. En ese juego, Sebastián Viera salió al terreno de juego con un uniforme negro y no tomó en cuenta la recomendación del cuerpo arbitral. Por dicha situación fue castigado Junior, que deberá pagar cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil quince pesos ($4.389.015,oo).

“El guardameta del Atlético Junior solamente presentó dos opciones de colores de uniforme, negro y violeta. Ante la solicitud del grupo arbitral de que jugara con el uniforme violeta, hizo caso omiso y tapó con el uniforme negro", decía el informe arbitral.

Junior también respondió para no ser sancionado así: “En respuesta al informe arbitral de la referencia queremos decir que somos un club que respeta las autoridades en cada uno de nuestros partidos, el 4 oficial se dirigió a los camerinos para solicitar que colores utilizarían los guardametas durante el partido, le presentamos las dos opciones el negro y el morado en su totalidad (buzo, pantaloneta y medias), el mismo fue a consultar con el central y dijo que sino tenía otra opción, nuestra respuesta fue que solo hablan las dos opciones ya mencionadas. Solo faltando 10 minutos para el inicio del partido el 4 oficial anunció que no podía salir de negro, ya el equipo se dirigía hacia el campo, como nuestro arquero es el capitán le pregunto al juez, ya en el terreno de juego si se quedaba con el uniforme negro y le dijo que no había inconveniente, por esa situación nos sorprende lo expuesto en el informe arbitral", dijo.

La otra sanción a Junior en esta resolución es por el mismo monto: cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil quince pesos ($4.389.015,oo). En esta oportunidad es por salir tarde a los actos protocolarios en el juego del último fin de semana, cuando enfrentó a Santa Fe en el estadio El Campín. Aunque los himnos no habían empezado, sí estaban formados los jugadores del rojo capitalino y los árbitros, situación que les amerita la dicha sanción.

En total serán ocho millones setecientos setenta y ocho mil treinta pesos ($8.778.030,oo) lo que deberá pagar el equipo barranquillero en los próximos 20 días si no quiere problemas mayores.