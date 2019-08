Santa Fe no gana ni con un rival en inferioridad: Junior venció 1-0

Junior volvió al triunfo en la Liga II y superó 1-0 a Santa Fe, que sigue en la peor sequía de los últimos años. El equipo barranquillero jugó todo el segundo tiempo con diez hombres, pero fue superior al cardenal, que había mandado en la primera parte. Los errores defensivos condenaron al expreso bogotano, que se encontraron a la figura de Teófilo Gutiérrez, quien celebró un gol especial con el tiburón.

El equipo cardenal sigue en su lucha por mejorar, por proponer en cualquier cancha, por mostrar seguridad defensiva, pero sobre todo, por volver a ganar un partido de Liga. Ese fantasma sigue aquejando al onceno bogotano, que en el primer tiempo fue superior al local.



Junior tuvo la pelota en los primeros minutos, pero con una posesión improductiva. Santa Fe, ordenado, contenía y salía jugando en velocidad, buscando abrir las bandas y atacando con Jefferson Duque como gran referencia.



El visitante llegó en repetidas ocasiones, pero sigue sin contar con puntería, jerarquía y suerte para definir. Además, el uruguayo Sebastián Viera fue contundente en sus atajadas para proteger la portería juniorista. Ni Duque, ni Maicol Balanta, pudieron derrotar al referente del arco local.



En los segundos 45 minutos, el cardenal ingresó a Gustavo Murillo por la lesión de Fabio Burbano; e intentó atacar y controlar, pero sus intenciones no fueron iguales de claras, le costó superar a un equipo en inferioridad numérica y la actitud la puso el Junior.



El equipo barranquillero buscó con más ímpetu y a los 15 llegó una jugada en la que Teófilo Gutiérrez pivotea, Víctor Cantillo remató frontal para exigir a Leandro Castellanos, que atajó bien pero el rebote no lo supieron controlar ni Fáiner Torijano ni Dixon Rentería; el error de los centrales dejó la pelota bailando y Teo anotó el gol del triunfo, marcando el gol 200 de su carrera.



Junior controló el juego, ya con la ventaja, y Santa Fe se enredó, no pudo construir y se quedó ‘atado’ para empatar. El cardenal no gana y ya no se entienden los motivos del esquivo triunfo.



El próximo jueves, Santa Fe será local contra América, en la fecha 7 de la Liga, otra ilusión para sumar tres puntos y despegar. Por su parte, Junior visitará a Envigado el miércoles.



Síntesis

Atlético Junior 1-0 Santa Fe



Junior: Sebastián Viera (7); Jesús David Murillo (6), Willer Ditta (6), Rafael Pérez (6), Gabriel Fuentes (2); Luis Narváez (6), James Sánchez (5), Víctor Cantillo (6); Fredy Hinestroza (6), Teófilo Gutiérrez (8) y Edwuin Cetré (6).

Cambios: Germán Mera por Sánchez (18 ST) y Yohandry Orozco por Cetré (42 ST).

D.T.: Julio Comesaña.



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Carlos Arboleda (6), Fáiner Torijano (5), Dixon Rentería (4), Federico Arbeláez (6); Juan Daniel Roa (5), Daniel Giraldo (6); Maicol Balanta (6), John Velásquez (6), Fabio Burbano (5); Jefferson Duque (6).

Cambios: Guillermo Murillo por Burbano (1 ST), Roger Torres por Velásquez (19 ST) y Federico Anselmo por Roa (30 ST).

D.T.: Harold Rivera.



Amonestados: Rafael Pérez (40 PT), Víctor Cantillo (5 ST), en Junior. Gustavo Murillo (11 ST), Juan Daniel Roa (24 ST), en Santa Fe.



Expulsados: Gabriel Fuentes (44 PT), en Junior.



Gol: Teófilo Gutiérrez (15 ST), para Junior.



Partido: bueno.



Figura: Teófilo Gutiérrez (8).



Estadio: Metropolitano.



Asistencia: 16.508 espectadores.



Árbitro: Mario Herrera (7).