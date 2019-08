El campeón Junior sale a despejar dudas en el juego contra América

La tranquilidad de estar corrigiendo errores mientras se suman más victorias que derrotas es un punto que juega a favor de Junior por estos días. El domingo, el cuadro rojiblanco, que en su salida más reciente venció 1-0 como visitante al DIM, recibirá al América en el estadio Metropolitano, desde las 5:00 p.m. El partido se verá a través del Canal RCN.

Así llega Junior

Dos victorias y una derrota son el saldo de Junior en las tres fechas que lleva la Liga Águila, competencia en la que el cuadro rojiblanco es séptimo y busca su tercer título consecutivo y el décimo en su historial profesional.



Respecto a los detalles por mejorar, Comesaña habló de la fluidez en las acciones de ataque, en sincronizar mucho más los movimientos de defensa y de tener en forma para competir a todos los jugadores del plantel, debido a que Junior enfrenta Liga y Copa Águila, con un calendario que entrega pocos espacios para descansar.



“Hay juegos en los que hay que hacer tareas o si no los perdemos de arranque. Si no trabajamos así cualquiera nos puede ganar. Tenemos orden, capacidad para recuperar la pelota, agresividad, determinación para superar rápidamente las dificultades, pasar por encima de ellas y, si a eso le sumamos la capacidad futbolística de los muchachos, estamos hablando de un equipo en serio, que fue lo que pasó en Medellín. Pudimos haber perdido o haber empatado, pero fuimos un equipo en serio, como juega un equipo campeón”, manifestó esta semana en rueda de prensa el entrenador Julio Comesaña.

🤣📸 | Listos para mañana 🤙🏻 mira algunas imágenes de nuestra jornada sabatina 😁#JuntosSomosMás#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/dqfpIjjE4e — Club Junior FC (@JuniorClubSA) August 4, 2019

América, a ampliar el invicto



Por su parte, América saldrá al césped del Metropolitano a mantener su invicto y a no perderle la pisada al Cali, que llegó a 10 puntos. El cuadro escarlata conoce el potencial ofensivo del ‘tiburón’ cuando ataca en su reducto, pero también que deja algunos espacios en la parte posterior que pueden ser aprovechados por los hombres talentosos de Alexandre Guimaraes.



No obstante que en la última fecha de la Liga empató 1-1 con Patriotas en el Pascual Guerrero, no pueden desconocerse los buenos circuitos que producen hombres como Carlos Sierra, Luis Sánchez, Juan Diego Nieva, Yesus Cabrera, Matías Vergara y Michael Rangel. Tendrán que trabajar duro en un escenario hostil como el Metropolitano, que estará con una gran asistencia de público.



Yesus Cabrera viene con una buena producción: Ha participado en los últimos cinco goles de América como visitante, anotando uno y con asistencias en los otro cuatro.



Matías Pisano, que consiguió el tanto de la paridad ante Patriotas, sostuvo que “Junior es un rival difícil, es un clásico y trabajaremos para hacer un buen partido, evitar errores, haciendo nuestro fútbol”.



Entre las variantes que tendrían los rojos está el retorno del zaguero central argentino Juan Pablo Segovia y la de Duván Vergara por Johnnier Viveros, aunque todo se sabrá minutos antes del encuentro.

Última sesión de entrenamiento de nuestros jugadores para afrontar el partido de mañana ante Junior de Barranquilla.#SomosEscarlatas pic.twitter.com/Hqp3s7yfCl — América de Cali (@AmericadeCali) August 3, 2019

Alineaciones probables



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Víctor Cantillo, Luis Narváez, Freddy Hinestroza, Sebastián Hernández; Luis González y Daniel Moreno.

D.T.: Julio Comesaña.



América: Neto Volpi; Juan Pablo Zuluaga, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Daniel Quiñones (Héctor Quiñones); Juan Camilo Mesa, Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Duván Vergara; Michael Rangel.

D.T.: Alexandre Guimaraes



Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Árbitro: John Ospina (Quindío)

TV: Canal RCN





